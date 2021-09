Narodna stranka: Koluvija pušten iz zatvora da ne bi progovorio o vezama sa SNS

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da je prvooptuženi za proizvodnju marihuane na „Jovanjici“ Predrag Koluvija pušten iz pritvora u zatvoru, jer bi mogao da „progovori o saznanjima i vezama koje ima sa ljudima iz Srpske napredne stranke“.

„Strategija je bila da Koluvija bude miran dok ga ne oslobode, obećavali su to, i sad je sa nanogicom. Verovatno će sledeći korak biti da mu neće trebati ni nanogica. On će da postane narodni heroj, jer je drug sa predstavnicima režima Aleksandra Vučića, a policajci koji su otkrili čitav slučaj i uhapsili Koluviju i njegovu grupu, preživeli su teror“, rekao je Aleksić za portal „Direktno“.

Kako se podseća u saopštenju Narodne stranke, Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je pritvor vlasniku poljoprivrednog dobra „Jovanjica“ Predragu Koluviji i odredio mu kućni pritvor uz nanogicu.

Na „Jovanjici“ je otkriveno oko 650 kilograma osušene marihuane i plantaža od 65.581 stabljika kanabisa.

Aleksić je istakao je da je puštanje Koluvije iz zatvora potvrda da su država Srbija i pravosudni sistem „u potpunom raspadu“, i dodao da se „apsolutno više ne može imati poverenja u pravosudje, jer je pod direktnom kontrolom vladajućeg režima i služi da izvršava naloge vlasti onako kako njima odgovara“.

„Puštanje Koluvije iz pritvora je samo deo jedne šire strategije i šireg plana vlasti kako da predmet ‘Jovanjica’ padne u zaborav gradjana Srbije, a da polako oslobode jednog po jednog da se brane sa slobode, računajući da će uspeti da ubede javnost u ono što govori Koluvijin advokat i funkcioner SNS-a Vladimir Djukanović – da u ‘Jovanjici’ ničega nije bilo“, rekao je Aleksić.

Aleksić je naveo da je „Jovanjica“ najveći slučaj u Srbiji i da je neverovatno da su „svi ljudi oslobodjeni za dve godine“, a da sudjenje za „Jovanjicu 2“ još nije počelo.

„Reč je velikoj igri Koluvijinih advokata, koji rade sve da ne dodje do sudjenja za ‘Jovanjicu 2’, jer bi to značilo spajanje predmeta ‘Jovanjica 1’ i ‘Jovanjica 2’, što bi nesumnjivo dovelo do optužnice ‘Jovanjica 3’, gde bi morali da odgovaraju još neki političari i službenici bezbednosti, koji su bili uključeni u taj projekat“, rekao je Aleksić.

Potpredsednik Narodne stranke je dodao da je „režim pokušao da legalizuje marihuanu, kao deo strategije da se Koluvija oslobodi odgovornosti“.

„Momenat u kojem se krenulo u priču o legalizaciji marihuane zapravo je momenat kada se rešava taj najveći predmet srpskog pravosudja, sa dve optužnice sa više od 800 strana. To je, takodje, deo strategije, ali Vučić je procenio da mu to sad ne igra ulogu, jer se približavaju izbori“, rekao je Aleksić.

On je dodao da je „šokiran kako se odvija taj proces i mi više ne postojimo kao država“.

„Pretpostavljam da je njihov plan da se opet vrate na taj projekat kada se završe izbori. Milion puta smo videli da obično bude suprotno od onoga što kaže Vučić. On je rekao da se to neće desiti, tako da možemo da se očekujemo da će se to desiti“, zaključio je Aleksić.

(Beta)

