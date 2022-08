Narodna stranka: Parlament da odredi pregovarački okvir po pitanju Kosova i Metohije

Poslanik i portparol Narodne stranke Stefan Jovanović izjavio je danas da će poslanička grupa te stranke podneti inicijativu predsedniku Skupštine da sazove posebnu sednicu na kojoj bi se raspravljalo o Kosovu i Metohiji.

Jovanović je za televiziju Nova S ocenio da rešavanje problema na Kosovu ne treba da vodi „privatna diplomatija“ predsednika Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića, već da republički parlament treba da usvoji „pregovarački okvir“ pre prvog sledećeg najavljenog sastanka sa predstavnicima Prištine u Briselu, 18. avgusta, koji bi bio obavezujući i za predsednika Srbije.

On je podsetio da je predsednik Srbije poslednji put o Kosovu i Metohiji u Skupštini govorio u maju 2019. godine, saopšteno je iz Narodne stranke.

„Predsednik treba da podnese izveštaj narodnim poslanicima. Mi želimo da ga pitamo da li je u medjuvremenu zatražio sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ako nije, zbog čega nije. Predsednik se hvali da ima odlične odnose sa Kinom koja predsedava Savetom bezbednosti UN-a, kao i sa Francuskom koja presedava od septembra. Zašto onda ne krene sa pripremom sednice Saveta bezbednosti kako bi se sprečilo ovo što se dogadja na Kosovu i Metohiji“, rekao je Jovanović.

Komentarišući izjavu novoizabranog predsednika Skupštine Vladimira Orlića da će „saziv sprovoditi državnu politiku Aleksandra Vucica“, narodni poslanik je rekao da je Orlić pokazao da ne razume podelu vlasti i ulogu parlamenta.

„Orlić nije shvatio ni poruku Vladete Jankovića da ‘srce demokratije kuca u zgradi skupštine’, a ne u Predsedništvu. Očigledno da Orlić misli da je parlament još jedna grana izvršne vlasti SNS-a“, kazao je Jovanović.

Govoreći o prvoj sednici parlamenta, Jovanović je podsetio da je poslanički klub Narodne stranke ukazao na kršenje ustava od strane Ane Brnabić i još nekih poslanika.

„Upozorili smo, konkretno poslanik Vladimir Gajić, na to da Ana Brnabić ne može u isto vreme da obavlja funkciju i premijera i narodnog poslanika. Ona je do kraja dana podnela ostavku. To je bila prva mala pobeda opozicije“, rekao je Jovanović i dodao da je poslanička grupa Narodne stranke razvila dobru saradnju sa strankama Zajedno, Ne davimo Beograd i Demokratskom strankom.

Povodom autorskog teksta predsednika Narodne stranke Vuka Jeremića koji se odnosi na godišnjicu „Oluje“ Jovanović je istakao da je Jeremić bio „prvi i jedini zvaničnik Srbije koji se usudio da u Zagrebu kaže da je Oluja bila etničko čišćenje“.

„U tom tekstu se navodi i to da vlast Srbije 2013. nije prihvatila ponudu Rusije da se pokrene mehanizam da se zatvori Haški tribunal, a o čemu je Jeremić kao predsednik Generalne skupštine UN lično obavestio tada ministra spoljnih poslova Srbije, kao i ministra pravde Nikolu Selakovića. Rezultat Haškog tribunala je bio taj da za zločine nad Srbima niko nikad nije odgovarao. Veliko je pitanje za aktuelnu vlast i tadašnjeg ministra pravde Nikolu Selakovića, zašto nisu bili saglasni sa time da se Haški tribunal zatvori i zašto nisu to zvanično zatražili“, zaključio je Jovanović.

(Beta)

