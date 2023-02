Narodna stranka: Preskupa pruga Beograd-Niš, za iste pare vozovi mogu da idu 300 na sat

Poslanica Narodne stranke Marina Lipovac Tanasković izjavila je danas da Srbija „skupo plaća male brzine vozova“, jer će kako je rekla, 230 kilometara deonice Beograd-Niš na kojoj će vozovi saobraćati 150 kilometara na sat, koštati 2,8 milijardi evra, odnosno 12 miliona evra po kilometru.

Ona je na sednici Skupštine Srbije kazala da je to cena po kojoj se u svetu grade pruge kojima vozovi saobraćaju 300 kilometara na sat.

„Prioritet države je gradnja infrastrukturnih projekata, jer uz velike investicije idu i velike pare, ali i mali brojevi koji se tada ne primećuju. Mali procenat od velikog iznosa znači ruke do ramena u narodnom ćupu od meda“, rekla je Lipovac Tanasković a prenela Narodna stranka.

Kazala je da se ta stranka zalaže da se u Srbiji gradi, ali da se narodne pare „ne rasipaju“.

„Pruga Niš-Dimitrovgrad na kojoj se nedavno prevrnula cisterna sa opasnim materijama proglašena je 2018. godine za najopasniju prugu u Evropi. Tada je izdvojeno 268 miliona evra za rekonstrukciju koja se do danas nije dogodila“, rekla je poslanica Narodne stranke.

Ona je povodom izveštaja o postupcima javnih nabavki upitala „gde su javne nabavke u infrastrukturi“.

„Postoje samo direktni dogovori. Svi projekti koji su nabrojani u Skupštini – obilaznica oko Beograda, Moravski koridor, Fruškogorski koridor, tunel do Pančeva – sve su to direktni dogovori. Ukoliko se i pojavi častan policajac ili tužilac koji će ukazati na nezakonite radnje i korupciju, on biva ućutkan, progonjen i degradiran, kao što se nedavno dogodilo povodom gradnje industrijskog železničkog koloseka od železničke stanice Stig do Kostolca“, navela je Lipovac Tanasković.

Ona je kazala i da „nije urađen Plan razvoja Srbije, kao ključni dokument za određivanje pravca razvoja Srbije“ zbog čega, kako je dodala, nije jasno ko odlučuje koja deonica pruge će se raditi.

„Infrastruktura se gradi za ljude, ali državi su važne samo investicije i pare, a ne zdravlje i bezbednost putnika i imovine, jer da jesu, Srbija bi imala nacionalnu strategiju bezbednosti saobraćaja“, rekla je Lipovac Tanasković.

(Beta)

