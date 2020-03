Narodna stranka: Prodaja komercijalne banke užasno loš posao

Prodaja Komercijalne banke je „užasno loš posao“ po državu Srbiju koja je time počinila štetu od 51,2 miliona evra, jer je ono što je kupila za 212 miliona prodala za 160,8 miliona, izjavio je predsednik Odbora Narodne stranke za privredu Vladimir Kovačević.

„Nigde na svetu nema tako dobre prilike, jer se ulazi u posed koji ne zahteva dalje ulaganje. Zašto je država prodala banku koja ostvaruje profit? Novi vlasnik iz Slovenije će investiciju povratiti za pet godina, pošto je Komercijalna banka u poslednjoj godini rada ostvarila profit od 75 miliona evra“, rekao je Kovačević.

Kovačević je dodao da je Komercijalna banka nedavno prodata slovenačkoj banci NLB, i to 83 odsto vlasničkog udela za 387 miliona evra, a prethodno je država Srbija, koja je imala 48,5 odsto, dokupila dodatnih 34,5 odsto vlasništva za 212 miliona evra.

Kovačević je naveo da je država „jedan procenat udela platila 6,14 miliona evra da bi kasnije isti procenat prodala Slovencima za 4,66 miliona evra“.

„Prodaji Komercijalne banke usprotivila se i guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, što je dokaz da i u vlasti postoje velika neslaganja o ovom poslu“, rekao je Kovačević.

Kovačević je istakao da će Narodna stranka, kada preuzme odgovornost, stimulisati domaće investicije i van granica Srbije, pa će oni koji razmišljaju o iseljenju znati da će moći da rade u srpskim fabrikama i u državama u koje nameravaju da odu.

„Banke ćemo merama centralne banke ‘zamoliti’ da privrednicima za investicije u fabrike daju prave dugoročne kredite na 15 do 20 godina, a ne kao do sada da se fabrike grade sa srednjoročnim kreditima od pet do sedam godina, koji se samo u Srbiji zovu dugoročnim. Taman i da proverimo namere banaka da li posluju u Srbiji na kratak i spekulativan rok ili na pravi i dugi partnerski rok“, naveo je Kovačević.

