Narodna stranka: Vlast SNS ne može pet godina da završi autoput Kragujevac-Batočina

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić ocenio je danas da država pet godina nije u stanju da izgradi pet kilometara autoputa izmedju Kragujevca i Batočine, iako je to po njegovim rečima, obaveza koju je preuzela po osnovu ugovora sa Fijatom iz 2009. godine.

Aleksić je na konferenciji za novinare u Kragujevcu rekao da je do 2014. godine izgradjeno 20 kilometara deonice izmedju tog grada i Batočine, a da od tada, vlast predvodjena Srpskom naprednom strankom ne može da završi poslednju deonicu u dužini od pet kilometara.

On je podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić maja 2017. godine rekao da će ta deonica autoputa biti završena do juna 2018. godine a da sada stižu najave da će radovi biti završeni do kraja godine.

„Naravno, nisu ni počeli, niti firma koja treba da izvodi radove, čini mi se Kragujevac-put, ima ikakve najave o početku radova. Mi čekamo ovaj autoput kao što čekamo zlatno doba. I svake godine samo što nije“, rekao je Aleksić.

Po njegovim rečima, vlast želi da „sve vreme kroz medije“ predstavi stvarnost drugačijom nego što jeste pa tako kako je naveo, imamo „Potemkinova sela u koja se bacaju milioni, poput aerodroma ‘Morava’ u Kraljevu koji radi samo dva sata nedeljno i to sredom od 12 do 14 časova“.

Aleksić je upitao i zbog čega je gradnja Moravskog koridora poskupela za 300 miliona evra pošto je Zakonom o Moravskom koridoru predvidjeno kreditno zaduženje od 800 miliona evra.

„Ministarka Zorana Mihajlović kaže da to možda neće biti ta cena i da će se ‘videti’ koliko će da košta kada se završi kompletna projektna dokumentacija. To kad kaže da se ne zna cifra ja sam gotovo siguran da ona neće biti 600 ili 700 nego može da bude samo 900 miliona ili čak milijardu“ rekao je Aleksić.

Dodao je da je 2014. godine jedna od tri kineske kompanije koja je želela da gradi Moravski koridor dala ponudu od 520 miliona evra, odnosno da je za izgradnju tog i Fruškogorskog koridora od 27 kilometara, tražila 642 miliona evra.

(Beta)