Narodna stranka: Vulinovi ministarski dani su odbrojani

Predsednik Pravnog saveta Narodne stranke advokat Vladimir Gajić izjavio je da veruje da Aleksandar Vulin „neće još dugo ostati na poziciji ministra unutrašnjih poslova“, kao i da je on „već suspendovan“, saopšteno je danas iz te stranke.

„Vulin je već suspendovan. On može da daje neke patriotske komentare, ali je njegov položaj šefa policije doveden u pitanje i na medjunarodnom planu kod velikih sila i na unutrašnjem. On je strašno omražen u policiji kod svih policajaca“, rekao je Gajić u emisiji Crno beli svet koja se emituje na Jutjub kanalu Novi sistem.

On je dodao da je tome doprinela i saradnja vrha vlasti sa organizovanim kriminalom.

„Oni su uhvaćeni u direktnoj vezi sa organizovanim kriminalom i kad je u pitanju ‘Jovanjica’ i kad je u pitanju Belivukova grupa. To sada svi znaju. Režim se zato raspada iznutra“, rekao je Gajić.

Gajić je podsetio i na dešavanja u Predsedništvu kada je vrh Narodne stranke, na poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića upućen preko medija, „došao u Predsedništvo i poručio gradjanima da ne treba da ga se plaše“.

„Hteli smo gradjanima da pokažemo da je on velika kukavica i da ne treba niko da ga se plaši. Kad god mu se pruži organizovan otpor, on se povuče. Ako gradjani hoće da svoj život drže u svojim rukama moraju da pokažu hrabrost i da budu sigurni da će to dobrim da im se vrati“, kazao je Gajić.

Gajić je istakao da opozicija treba da se bavi pitanjima poput rudnika „Rio Tinto“ i da oko toga „pokaže čvrstinu i ne popušta u stavu da rudnik ne sme da se otvori“.

„Da li će Vučić kupiti još jedan mandat tako što će pustiti ‘Rio Tinto’ da otvori rudnik u Srbiji? To su pitanja od nacionalne važnosti“, rekao je Gajić.

Govoreći o Beogradu na vodi, Gajić je rekao da je taj projekat simbol bezakonja u Srbiji.

„Kada bi se jednog dana neutralni i nezavisni Ustavni sud pozabavio tim ugovorom sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima odmah bi otkrili da je ugovor neustavan. Ako bi ga proglasili neustavnim automatski bi kao kula od karata pala ta pravna konstrukcija i to bi postali bespravni objekti“, rekao je Gajić.

On je napomenuo da naredna vlast odnosno tužilaštvo mora da sprovede istragu ovog projekta jer je to „simbol pranja novca“.

„To je privatna investicija najmoćnijih političara ove zemlje, a moguće da su umešani i neki od najmoćnijih političara u okruženju. To što je Vučić gurnuo Zoranu Mihajlović da potpiše ugovor ne znači da ne znamo ko je stvarno odgovoran za taj projekat“, poručio je Gajić.

(Beta)

