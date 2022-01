NATO šalje dodatne snage, brodove i avione u istočnu Evropu

NATO je saopštio danas da stavlja u pripravnost dodatne snage i da šalje još brodova i borbenih aviona u istočnu Evropu dok Rusija nastavlja gomilanje trupa blizu Ukrajine.

Alijansa je navela da pojačava svoje prisustvo „odvraćanja“ u regionu Baltičkog mora. Više zemalja članica vojne alijanse, koja ima 30 članova, ponudilo je trupe i opremu.

„NATO će nastaviti da preduzma sve potrebne mere da zaštiti i odbrani svoje saveznike uključujući jačanjem istočnog dela Alijanse. Mi ćemo uvek odgovoriti na bilo kakvo pogoršanje našeg bezbednosnog okruženja, uključujući jačanjem naše kolektivne odbrane“, naveo je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg u saopštenju.

Danska šalje fregatu u Baltičko more a borbene avione F-16 u Litvaniju. Španija šalje brodove da se pridruže NATO pomorskim snagama i razmatra slanje borbenih aviona u Bugarsku. Francuska je spremna da šalje trupe u Bugarsku, navela je Alijansa.

Ministri spoljnih poslova EU na sastanku danas pokušavaju da pokažu dodatnu odlučnost za podršku Ukrajini, dok je Irska upozorila da nove ruske vojne vežbe kod njenih obala nisu dobrodošle s obzirom na tenzije oko mogućih namera ruskog predsednika Vladimira Putina da napadne Ukrajinu.

„Svi članovi Evropske unije su ujedinjeni. Pokazujemo jedinstvo bez presedana oko situacije u Ukrajini sa strogom koordinacijom sa SAD“, rekao je šef diplomatije EU Žozep Borel novinarima u Briselu.

Irski ministar spoljnih poslova Sajmon Kovenej rekao je po dolasku u Brisel, na sastanak, da će obavestiti svoje kolege da Rusija planira da održi vojne vežbe 240 kilometara od jugozapadne obale Irske, u medjunarodnim vodama, ali i blizu ekskluzivne ekonomske zone zemlje.

„Mi nemamo moć da sprečimo to ali smo svakako jasno dali do znanja ruskom ambasadoru u Irskoj da to nije dobrodošlo. Ovo nije vreme za povećanje vojne aktivnosti i tenzija u kontekstu onoga što se dešava sa i u Ukrajini“, rekao je irski ministar.

(Beta)

