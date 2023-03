Ne davimo Beograd: U javnom interesu je da se trase trolejbusa 19, 21 i 22 produže do …

Pokret Ne davimo Beograd počeo je danas sakupljanje potpisa za peticiju kojom traže da trase trolejbuskih linija 19, 21 i 22 budu produžene do Studentskog trga, koju će predati Gradskom sekretarijatu za javni saobraćaj.

Koordinator opštinskog odbora pokreta Ne davimo Beograd za Stari grad Miloš Vuletić rekao je za agenciju Beta da su te linije skraćene 2019, zbog rekonstrukcije Trga republike, ali posle toga nisu vraćene na stare trase.

„One od 2019. godine ne saobraćaju do Studentskog trga, nego im je poslednja stanica na Slaviji i mislimo da bi bilo potrebno i dobro, i da je u javnom interesu da se produže te linije do Studentskog trga, kao što je i ranije bio slučaj“, kazao je on.

Vuletić je naveo da nemaju poseban cilj kada je u pitanju broj potpisa koje žele da sakupe, već da žele javnosti da predstave tu ideju i rešenje jer smataju da je u javnom interesu i da će građani to podržati.

On je dodao da danas prikupljaju i 500 potpisa, koliko je potrebno da bi se na dnevni red Skupštine grada stavio zahtev da se povuče odluka o izmeni i dopuni Plana detaljne regulacije za Višnjicu.

„Tamo se planira izgradnja koja predviđa novih otprilike 5.700 stanovnika koji bi došli (u Višnjicu), a postojeća komunalna i saobraćajna infrastruktura su preopterećene i sigurno ne bi mogle da podnesu toliki priliv novih stanovnika“, rekao je Vuletić.

Prema njegovim rečima, u Višnjici je i problem s klizištima koja su, prema njegovim rečima, rizična, kao i s pokrivenošću vrtićima i zdravstvenim ustanovama.

Pokret Ne davimo Beograd, koji je najavio prerastanje u partiju Zeleno-levi front, danas na Studentskom trgu i Slaviji prikuplja potpise za peticiju, do 13 časova, dok je akcija na uglu Ulice Vojislava Ilića i Ustaničke završena oko 12 časova.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.