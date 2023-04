Nemačka ambasadorka: Žalosno je što je Srpska lista bojkotovala izbore

Nemačka ambasadorka u Srbiji Anke Konrad prenela je stav te zemlje da je „žalosno“ što je Srpska lista bojkotovale nedavne izbore na severu Kosova, koji su održani u četiri opštine sa srpskom većinom.

„Kosovski Srbi, koji su u novembru 2022. godine napustili kosovske institucije, treba što pre da se vrate u njih. To je, uzgred, takođe jedna od obaveza iz Briselskog sporazuma, kao što je to obaveza formiranja Zajednice opština sa srpskom većinom. I da, Zajednicu opština sada treba realizovati brzo, za to se odlučno zalažemo“, rekla je Konrad za današnji Kurir.

Ona je dodala da je Zajednica opština sa srpskom većinom, ili Zajednica srpskih opština, „ključna obaveza Kosova u ovom dijalogu“ i da za nju neodložno treba stvoriti preduslove, ali i da Srbije takođe mora da sprovede sve svoje obaveze.

Ambasadorka je navela da su evropski sporazum o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, takozvani francusko-nemački sporazum, prihvatile obe strane i da one sada imaju obavezu da ga sprovedu bez pogovora i bez novih uslova.

„Obe strane će imati konkretnu korist od sprovođenja sporazuma, jer su dosadašnje tenzije otrov za budućnost ljudi, za privredne investicije i radna mesta, a bez normalizacije odnosa neće biti ni članstva u EU“, kazala je Konrad.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.