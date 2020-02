Nemački ministar: Nisam razgovarao sa Vučićem onako kako je on to predstavio

Nemački ministar zdravlja Jens Špan izjavio je da sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nikada nije razgovarao o odvodjenju medicinskog osoblja iz Srbije u Nemačku, onako kako je Vučić to u javnosti predstavio, niti je aktivno radio na tome.

Vučić je u novembru 2019. na jednoj televiziji rekao da „Špan, vrlo sposoban ministar zdravlja, kaže: ’E, dolazim ja u Srbiju da vam pokupim medicinske sestre’. E nećeš majci da dolaziš ovde! Rekao sam mu u lice: ’Nemoj da dolaziš bre’ „.

Dojče vele prenosi da je ta Vučićeva izjava postala aktuelna kada su nemački mediji objavili da je Srbija prva zemlja koja je odlučila da više ne šalje negovatelje na rad u Nemačku.

„Čitam danas o razgovorima s njim koje nikada nisam tako vodio. Ne sa njim i ne u toj formi“, rekao je u četvrtak nemački ministar zdravlja Jens Špan (CDU) povodom Vučićeve izjave.

Nemačko Ministarstvo zdravlja kratko je navelo da Špan nikada nije aktivno radio na dovodjenju kvalifikovanih negovatelja iz Srbije.

List „Frankurter algemajne cajtung“ piše da je Srbija iznenada najavila da raskida sporazum s Nemačkom o dovodjenju kvalifikovanih negovatelja, i podseća da se radi o takozvanom Tripl-vin (Triple Win) projektu Nemačkog društva za medjunarodnu saradnju (GIZ) i Savezne agencije za rad, koji obuhvata i dogovore s Bosnom i Hercegovinom, Tunisom i Filipinima.

Učesnici tog projekta su uzdržani o prestanku važenja dogovora sa Srbijom: „To je za nas šteta, ali naravno da odluku poštujemo“, izjavila je portparolka Savezne agencije za rad.

Sličnu formulaciju imalo je i Nemačko društvo za medjunarodnu saradnju, navodi DW.

Frankfurtski list podseća da su Nemačkoj i dalje hitno potrebni kvalifikovani negovatelji i da nemačka vlada nastoji da taj problem reši dovođenjem ljudi iz inostranstva.

„Ali ti napori su sada zadobili težak udarac: Srbija je najavila da će prekinuti saradnju koja traje već mnogo godina. Kroz tu saradnju u Nemačku je do sada došlo 787 kvalifikovanih negovatelja. To možda deluje malo, ali s obzirom na mučan proces dobijanja vize i priznavanja kvalifikacije, kao i na jezičke prepreke, to je velika stvar“, piše FAZ.

(Beta)