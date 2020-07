Nemanja Šarović: Nisu mi dali da žešče kritikujem SNS i Vučića, premijerkina najružnija …

Napustio sam Srpsku radikalnu stranku (SRS) zato što sam smatrao da je trebalo žešće da se kritikuju Srpska napredna stranka (SNS) i Aleksandar Vučić, rekao je za Betu dojučerašnji zamenik predsednika SRS Nemanja Šarović.

„SRS u jednom dužem periodu nije radila onako kako je trebalo. Ja sam i ranije iznosio zamerke unutar stranke na različite oblasti, medjutim to nije naišlo na razumevanje. Nikad nisam prestao da kritikujem SNS, jer smatram da vlast treba kritikovati i to žestoko, a to baš nije bio slučaj u poslednje vreme“, objasnio je Šarović koji je juče podneo ostavku na članstvo i sve funkcije u SRS.

On kaže da u vrhu SRS nisu imali razumevanja za njegove kritike prema SNS i Vučiću i da je zbog toga u skupštini, kao poslanik, dobijao manje vremena za diskusije.

Na pitanje Bete da li je zbog svojih stavova imao problem s Vojislavom Šešeljem ili s nekim drugim ljudima iz vrha SRS, Šarović kaže da se „zna ko je glavni u SRS i ko odredjuje ko će i kako govoriti“.

„Ne želim da se bavim prošlošću, ja sam tu priču zatvorio juče. U ovom trenutku moj jedini politički protivnik je Aleksandar Vučić“, rekao je Šarović.

Govoreći o svom budućem političkom angažmanu, on je naglasio da se sigurno neće učlaniti u SNS.

„Nastaviću da se bavim politikom i da se borim za ono u šta verujem, ali u nekoj drugačijoj formi u odnosu na ono što je Srbija dosad videla“, kazao je bivši radikal.

Šarović je rekao da je Vučić najveći krivac za sve probleme s kojima se Srbija suočava i da zbog toga mora da snosi odgovornost.

„On je čovek koji je najbolji epidemiolog i najbolji ekonomista i najbolji enolog u državi i sve živo. Vučić odlučuje čak i o tome ko će ući u gradski prevoz u Beogradu. Ali, ako hoće da odlučuje o svemu, onda apsolutno mora da snosi odgovornost za sve“, rekao je Šarović.

Ocenio je da je Vučić „podjarmio“ sve institucije u državi, ali da je tu kontrolu „preuzeo od prethodnog režima Demokratske stranke (DS)“.

„Potpuno je očigledno da od 5. oktobra postoji kontinuitet vlasti, jer svi koji su vladali su ideološki isti, svi su bili bezrezervno za Evropsku uniju. Vučić pokušava da se predstavi kao patriota, ali je preuzeo sve loše modele vlasti DS“, ocenio je on.

Šarović kaže da ni do 2012. nismo imali nezavisne institucije.

„U državnim institucijama rade ljudi koji su nažalost navikli da služe svakom režimu. Da bi se to promenilo trebaće mnogo vremena i volje“, rekao je bivši funkcioner SRS.

Komentarišući pregovore u Briselu o Kosovu, Šarović kaže da se Vučić „junači“ pred gradjanima Srbije, a da medjunarodnim predstavnicima priča sasvim drugu priču.

„Niko nema pravo da potpiše bilo kakav vid nezavisnoti Kosova. Ukoliko dodje do priznanja, to će biti inicijalna kapisla da gradjani sruše Vučićev režim. Onih 60 odsto koje je dobio na izborima ništa mu neće značiti ako uradi bilo šta protiv Ustava Srbije i Rezolucije 1244“, ocenio je Šarović.

On je rekao da nikada ništa „ružnije“ nije čuo od tvrdnje premijerke Ane Brnabić da su nedavni protesti u Beogradu uticali na rasplamsavanje epidemije kovida-19.

„Ružniju izjavu nisam skoro čuo, pogotovo ako se zna koliki je period inkubacije i koliko kasne laboratorijski nalazi. Juče je bio 16. jul i tada su stigli rezultati za ljude koji su 8. jula radili testove. Brnabićka ni jednog trenutka nije rekla da je veliki skok umrlih i ljudi na respiratoru posledica fudbalskih utakmica i proslava, predizbornih skupova vladajućih stranaka i konačno samih izbora“, zaključio je Nemanja Šarović u razgovoru za Betu.

(Beta)

