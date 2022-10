Nevena Djurić: Rasprava na sednici Predsedništva SNS je bila žustra, to ostaje u našim krugovima

Potpredsednica Srpske napredne stranke (SNS) Nevena Djurić izjavila je danas da je na na sednici Predsedništva stranke bilo „žustro“ ali nije htela da o tome govori javno, ističući da će dešavanja ostati u „našim krugovima“.

„Uvek je Predsedništvo SNS burno u smislu da se iznose različiti stavovi. To je mesto gde diskutujemo o temi koja je tog dana na dnevnom redu, tako je bilo i juče, svako je ustao i rekao šta misli o tome o čemu smo govorili. Da li to bilo žustro – po mom mišljenju jeste“, rekla je Djurić za TV Prva, na pitanje da li je tačno da je Jadranka Joksimović odbila da preuzme drugo ministarstvo jer neće više biti ministarka za evropske integracije, kako su naveli neki mediji.

Kako je rekla, „ne želi da iznosi to o čemu su razgovarali na sednici Predsedništva, to je nešto što je bilo zatvoreno za javnost, to ostaje u našim krugovima“.

„Delom ste čuli o čemu smo smo razgovarali, kasnije kad je bila sednica Glavnog odbora, predsednik Vučić je saopštio. Glavna i suštinska tema, pored budućeg sastava vlade, svakako je da smo raspravljali o tome kako ćemo naše stranačke aktivnosti organizovati tokom narednog perioda“, rekla je Djurić.

Na pitanje da li očekuje probleme jer neki dosadašnji ministri to nisu više, uz podsećanje da je za danas konferenciju za novinare zakazala Zorana Mihajlović, čije ime nije saopšteno kao budućeg ministra, Djurić je rekla da ih ne očekuje.

„Vučić je razgovarao sa njima. Ne može neko zato što se bavi politikom 30 godina da očekuje da bude isto toliko dugo ministar. Treba dati šansu novima, da donesu novu energiju“, rekla je Djurić.

Potpredsednica Skupštine Srbije Snežana Paunović, iz Socijalističke partije Srbije (SPS) je, gostujući na TV Prva zajedno sa Nevenom Djurić, rekla da je realno očekivati da novi ministri u četvrtak polože zakletvu pred poslanicima u Skupštini, gde bi sutra trebalo da bude na dnevnom redu izbor vlade.

„Očekujem dugu i tešku raspravu. Situacija je takva da se još uvek uvežbava poslovnik Skupštine što otežava rad, dok se svi ne naviknu na svoje nove pozicije koje su dobili“, rekla je Paunović, na konstataciju da neki predvidjaju da će polaganje zakletve biti u sredu.

(Beta)

