Nikezić (SSP): Svi štetni ugovori biće raskinuti, a oteto zemljište vraćeno Beogradjanima

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je danas da će svi štetni ugovori i dilovi aktuelne vlasti biti raskinuti, a privremeno oteto zemljište, uključujući i u Beogradu na vodi, vraćeno gradjanima.

Predsednik odbora SSP za privredu i finansije Dušan Nikezić je u saopštenju odbacio navode ministra finansija Siniše Malog o zemljištu Beograda na vodi.

Nikezić je dodao da je ministru „lepo savetovao“ da se više ne oglašava po pitanju zemljišta Beograda na vodi, jer se, kako je kazao, time samo još više upliće „u sopstvenu mrežu mračnih dilova“.

Prema njegovim rečima, time je Srbija oštećena za više od dve milijarde evra.

On je dodao da je raščišćavanje i sanaciju zemljišta (Beograda na vodi) platila država Srbija ulaganjem 170 miliona evra.

„Tako uredjeno gradjevinsko zemljište, sa spoljašnjom infrastrukturom, poklonili ste arapskom investitoru!“, naveo je Nikezić.

Dodao je da je Mali u intervjuu Politici 2015. najavio da će Arapi dati (Srbiji) kredit od 130 miliona evra za raščišćavanje i eksproprijaciju valjda da bi, kako je naveo, dodatno zaradili na kamati od 4,75 odsto.

„To je dodatna potvrda da ste od samog početka imali dil da arapskom investitoru poklonite zemljište i infrastrukturu, čija je vrednost preko dve milijarde evra“, naveo je Nikezić.

Predstavnik SSP se u saopštenju osvrnuo i na finansijske detalje.

„Kada ste pre osam godina to ugovarali, objašnjavali ste i Vi i Aleksandar Vučić da to radite jer će u četiri godine oni uložiti 3,5 milijardi evra. Do sada su, po vašim podacima uložili 2,3 odsto te sume, odnosno 80 miliona evra“, dodao je on.

Prema njegovim rečima, gradjanima se ne može poklanjati ono što je njihovo.

„Sami ste priznali da je zemljište u Beogradu na vodi poklonjeno, ali ne Beogradjanima, jer ne možete Beogradjanima pokloniti ono što je već njihovo – možete im samo privremeno nešto oteti, kao što ste to uradili i sa Železničkom stanicom“, rekao je Nikezić.

On je najavio i da će svi štetni ugovori aktulene vlasti biti raskinuti.

„Na sreću Beogradjana, svi štetni ugovori i dilovi vaše vlasti će biti raskinuti, pa će im i oteto zemljište u Beogradu na vodi i Železnička stanica i Er Srbija i PKB biti vraćeni“, rekao je Nikezić.

Mali je juče poručio Nikeziću da mora opet da ga uputi u ekonomske tokove, pošto mu, kako je ocenio, evidentno, nedostaje znanja.

On je ukazao Nikeziću na razliku izmedju gradjevinskog zemljišta na kojem odmah može da se gradi i gradjevinskog zemljišta, gde se sada gradi Beograd na vodi, a gde su nekada bile stotine nelegalnih i legalnih objekata.

Ministar je naveo da je bilo neophodno raščistiti tu lokaciju, kako bi gradnja uopšte mogla da počne.

(Beta)

