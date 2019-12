Nikolić: Veći deo Vladinih dotacija Kragujevcu potrošen, EPS-u plaćena prva rata duga za struju

Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić je rekao da je potrošen veći deo dotacija koje je Vlada dodelila Kragujevcu u iznosu od 300 miliona dinara, tako što je plaćeno EPS-u oko 198 miliona dinara.

Nikolić je objasnio da je juče „Elektroprivredi Srbije“ plaćena prva rata duga koji ukupno iznosi milijardu i 800 miliona dinara.

Nikolić je naveo da je plaćena prva rata od deset godišnjih rata, prema reprogramu koji je dogovoren sa EPS-om.

„Radi se o dugu koji je nastao do 2016. godine. To je dug koji je bio u školama, vrtićima, ustanovama kulture, pa je grad to sve preuzeo na sebe, na budžet, i dogovorio dugoročni reprogram sa EPS-om u skladu sa zaključkom Vlade“ rekao je Nikolić večeras u emisiji TV Kragujevac „Epicentar“.

Kazao je da je Vlada, naravno, shvatila da grad Kragujevac ne može da izmiri jednostavno i lako iz sopstvenih prihoda milijardu i 800 miliona dinara i pomaže mu da vraća rate.

„Iz ove tekuće budžetske rezerve sada pokrivamo dug koji nije nastao u vreme našeg mandata, već u prethodnom periodu“ rekao je Nikolić.

Prema rečima Nikolića, ozbiljan deo starih obaveza grad izmiruje iz sopstvenih prihoda, ali mu je, ističe, neophodna pomoć „ sa strane“.

„Vlada se odlučila na to da nam godišnje pomaže, na kraju godine, i pomogla je da sa EPS-om dogovorimo reprogram“ rekao je Nikolić.

On je dodao da su tako izbegnuti „ozbiljni problemi“ jer bi u suprotnom EPS mogao da realizuje naplatu blokadom računa grada.

Nikolić je rekao da od 1. januara 2016. grad Kragujevac redovno izmiruje trošak za struju.

On je naveo da je gradska vlast još pre pet godina sagledala situaciju u vezi sa dugovima koje je zatekla i deo obaveza reprogramirala kroz dugoročne kredite.

Nikolić je rekao da to najčešće kritikuje opozicija, pre svega bivši gradonačelnik Veroljub Stevanović.

Vlada Srbije je donela rešenje o dodeli 3,1 milijarde dinara lokalnim samoupravama „usled smanjenog obima prihoda budžeta lokalne vlasti i drugih razloga”.

Najviše novca dodeljeno je Beogradu i Kragujevcu – po 300 miliona dinara.

U rešenju o dodeli sredstava lokalnim samoupravama navodi, da se novac rasporedjuje „za izvršavanje obaveza budžeta lokalne vlasti” zbog manjih budžetskih prihoda i razloga „koje nije bilo moguće predvideti u postupku pripreme i donošenja budžeta, a koji mogu dovesti do ugrožavanja tekuće likvidnosti”.

(Beta)