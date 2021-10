NIN: Kampanjom protiv Milenkovića i Matića nastavljena praksa da se u MUP-u kažnjava za dobar rad

Kampanja protiv policajaca Slobodana Milenkovića i Dušana Mitića, koji su otkrili plantažu marihuane „Jovanjica“, pokazuje da je u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) nastavljena praksa da se za dobar rad službenici kažnjavaju i degradiraju, piše NIN.

Taj nedeljnik navodi da su Milenković i Mitić danima izloženi „brutalnoj kampanji u režimskim medijima“, a da su se odbrani provoptuženog u slučaju „Jovanjica“ Predraga Koluvije pridružili funkcioner Srpske napredne stranke (SNS), Vladimir Djukanović, koji je izmedju ostalog i član Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, ali i sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Nekadašnji član Radne grupa za 24 sporne privatizacije, koja je proširila svoje istrage na druge koruptivne poslove, inspektor u penziji Siniša Janković izjavio je da vlast SNS nikada nije imala iskrenu nameru da se upusti u iole ozbiljniju borbu protiv političke korupcije, kako su najavljivali kada su dolazili na vlast.

„Sada smo došli do toga da neko brani narko-dilere i ubice, što je ranije bilo nezamislivo. Nijedna politička vlast pre ove nije to radila“, rekao je Janković.

Jovanović je naveo da su svi oni koji su značajnije učestvovali u kriminalu i korupciji, a koji su se „povezali“ s novim vlastima, ostali netaknuti nakon 2012. godine, iako je Aleksandar Vučić u Skupštini Srbije „mahao“ nedeljnim prikazima Radne grupe koja je osnovana na jesen 2012. godine i najavljivao hapšenja.

„Zvali su nas ‘Vučićeva grupa’, a onda smo doživeli ono što je Kafka napisao u ‘Procesu’. Pokrenuta je kampanja protiv nas sa namerom da se stavi celo društvo pod kontrolu, pa i kriminal. To sada vidimo posle ovoliko godina. Nikada nije postojala iskrena volja ove političke vlasti da se obračuna sa kriminalom“, naglasio je on.

Inspektor iz Niša Nebojša Blagotić izjavio je da je otkaz dobio kada je tražio da vlasnik lista Informer Dragan J. Vučićević bude pozvan na razgovor u okviru slučaja protiv tada uhapšenog bivšeg direktora AS osiguranja za čitavu Srbiju koji se sumnjičio da je iz tog osiguranja izvukao 650 miliona dinara.

„Provere u vezi sa Vučićevićem nisu izvršene ni kasnije, a postupak protiv J.M. i drugih lica je obustavljen. Kasnije sam saznao da je J.M. stari kum porodice Vučić, naveo je on.

Blagotić je kazao da je Upravi sud u Nišu 2017. godine presudio da je njegov otkaz nezakonit, a da je Viši sud u tom gradu naložio da se on vrati na posao, ali da direktor policije Vladimir Rebić i druga odgovorna lica nisu postupila po tom rešenju.

Nekadašnji policajac Milan Dumanović izjavio je da su njegov kolega Mladen Trbović i on bili proganjani nakon što su podneli krivičnu prijavu da su nezakonito poslati u Potočare – Srebrenicu prilikom posete Aleksandra Vučića i u Banjaluku, kada su bili mitinzi opozicije i vlasti Republike Srpske.

„Trbović i ja bili smo radnici Odeljenja za opservaciju i dokumentovanje (OOD) Službe sa specijalne istražne metode (SSIM), pre nego što smo po kazni degradirani i poslati u PU Pančevo posle krivične prijave koju smo podneli protiv Dijane Hrkalović, Dejana Milenkovića Bagzija, Gorana Nešića i Tomislava Radovanovića i nakon objavljenog priloga o akciji u Potočarima. Poslati smo prvi put u stranu državu, u Potočare, i to bez službenih legitimacija, a rečeno nam je da se predstavljamo kao novinari“, naveo je on.

Rekao je da je postajao spisak od 1.500 policajaca koji nisu podobni za SNS, a da je većina njih postavljena na niža radna mesta ili su izbačeni iz MUP-a.

Govoreći o Tomislavu Radovanoviću, koji je nedavno izneo optužbe protiv nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova a sada ministra Nebojše Stefanovića, rekao je da je on bio čovek od najvećeg poverenja Dejana Milenkovića Bagzija i Dijane Hrkalović, koji su sada osumnjičeni, kao i Stefanovića.

„Radovanović je bio čovek Dijane Hrkalović sve do njene smene 2019. Učestvovao je u svim akcijama ‘poverljive’ prirode. To su bile akcije koje su OOD i SSIM radile vezano za političke neistomišljenike režima. Rasporedjen je u Upravu kriminalističke policije tek po dolasku SNS-a na vlast“, kazao je on.

(Beta)

