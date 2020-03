NIN: Ni provere Tužilaštva nisu sprečile GIM da nastavi sumnjive poslove

Ni provere Tužilaštva za organizovani kriminal Srbije nisu sprečile firmu GIM, koju zastupa otac ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, Branko Stefanović, da nastavi, sumnjive poslove sa fabrikom namenske industrije „Krušik“ iz Valjeva, piše današnji NIN.

Taj magazin u novom broju navodi da je od 4. do 13. januara 2020. godine, dok je većina zaposlenih u Krušiku bila na odmoru, GIM preuzeo poslednju, četvrtu turu po ugovoru sa kupcem iz Saudijske Arabije vrednim ukupno 24.798.395 dolara.

Prema saznanjima nedeljnika, pojedini radnici Krušika su pozvani da u tajnosti utovare naoružanje u 33 šlepera.

„Kamioni su kontejnere pune mina prevezli od Valjeva do bugarske luke Burgas. Odatle je 15. januara, brodom ‘Frendšip Si’ koji je plovio pod zastavom male ostrvske države Sent Vinsent i Grenadini, tovar transportovan do luke Džeda, u koju je uplovio 23. januara 2020, mesec i po dana pre nego što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić radnicima Krušika priznao da mu je zbog lošeg stanja u fabrici došlo da iskoči iz kože“, piše NIN.

Dodaje se da je to bila poslednja isporuka po ugovoru broj „28/13-GIM-KV/2018/3“ koji je firma GIM, čiji je vlasnik Goran Todorović, zaključila sa Ministarstvom odbrane Saudijske Arabije – a da je zbog sklapanja tog posla Branko Stefanović maja 2018. godine bio u Rijadu.

NIN navodi da GIM ni ovoga puta nije sprovodio odredbe ugovora, po kome je sedam dana pre preuzimanja oružja ugovoreni iznos trebalo da uplati Krušiku.

„GIM i za mine iz treće ture nije pre preuzimanja uplatio ceo iznos, već je ostao dužan i za mine koje je stranom kupcu isporučio u martu. Tada je pronadjeno ‘solomonsko’ rešenje u vidu cesije. Umesto da Krušiku uplati novac, GIM je iskoristio Zakon o obligacionim odnosima, koji dozvoljava nekom preduzeću da prenese svoja potraživanja na novog poverioca. Tako je GIM mine iz valjevske fabrike izvukao uz pomoć dobavljača, kojima je Krušik bio dužan“, naglašava NIN.

Ti dobavljači, navodi NIN, najpre su svoja potraživanja od Krušika preneli na GIM, a on je tim potraživanjima „poništio“ svoj dug prema valjevskoj fabrici i tako došao do oružja – a da ga zapravo nije platio.

Ove godine, 22. februara nije obeležen dan fabrike.

„Krušik je posetio Aleksandar Vučić, koji je pred zaposlenima morao da prizna da fabrika stoji veoma loše. Ko je hteo da gleda, mogao je to da vidi i mnogo ranije. Aleksandar Obradović (uzbunjivač iz te fabrike), koji na to odavno upozorava, 18. marta ‘proslaviće’ šest meseci od hapšenja“, ističe NIN.

(Beta)