NIN: Poseban aršin za jurišnika vlasti

Zoran Savić, nekadašnji saradnik zemunskog klana, koji je uhapšen 11. juna 2019. zbog sumnje da je iz nelegalnog pištolja ranio Marka Petrovića u teretani „Fitnes džim“ u pančevačkom naselju Kotež 2, osudjen je samo na uslovnu kaznu zatvora.

U novom broju NIN od 23. januara u tekstu „Poseban aršin za jurišnika vlasti“ navodi se da je Osnovni sud u Pančevu osudio Savića, koji je bio u neformalnom obezbedjenju Predsedništva Srbije kada su marta 2019. demonstranti okružili zgradu na Andrićevom vencu, na 20 meseci uslovno ako u naredne tri i po godine ne počini novo krivično delo.

Po sporazumu o priznanju krivice tužilaštva i Savića, Osnovni sud u Pančevu je 13. decembra 2019. doneo presudu kojom je prihvatio sporazum, pa je Savić osudjen zbog krivičnih dela nanošenje lakih telesnih povreda i nedozvoljeno držanje oružja.

„Savić je sa jednim hicem ranio Petrovića u butinu, a drugim mu okrznuo glavu pa je bio uhapšen zbog pokušaja ubistva, za šta preti 15 godina zatvora. Ta kvalifikacija je promenjena. I za nanošenje lakih telesnih povreda i nezakonito posedovanje oružja Savić je dobio neuobičajeno blagu kaznu. Za oružje predvidjena kazna je od šest meseci do pet godina zatvora, a za lake povrede do tri godine. Tako je Savić od mogućih 96 meseci zatvora dobio 20 i to uslovno“, navodi se u tekstu.

On je član udruženja Srpska Sparta iz Pančeva koje je pod kontrolom moćnog poverenika SNS za Južnobanatski i Podunavski okrug Branka Malovića.

Savić je fotografisan sa drugim „spartancima“ ispred Predsedništva marta 2019.

„Spartanci“ su vidjeni u brojnim mestima prilikom lokalnih izbora, obezbedjivali su skupove vlasti, a dolazili su i na proteste opozicije kao kontramitingaši.

