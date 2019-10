Nobelova nagrada „čoveku koji voli Srbiju“ RAZBESNELA Albance, reagovala i Amerika (video)

Vest da je austrijski pisac, Peter Handke, dobitnik Nobelove nagrada za književnost izazvala je brojna reagovanja na društvenim mrežama i u medijima.

Ta vest posebno je razbesnela Albance, koji za njega kažu da je „poznat po stavovima protiv NATO bombardovanja, koje je donelo slobodu Kosovu“. a, slične reakcije stižu i iz SAD.

Prištinska Gazeta Ekspres je prenela da je Handke poznat po svojim vezama sa Srbima i oštro se, kako kažu, protivio NATO bombardovanju 1999. godine koje je donelo „slobodu Kosovu“.

Podsećaju i da je Handke pre nekoliko godina boravio na KiM kada je, kako navode, Srbima iz Velike Hoče donirao 50.000 evra za izgradnju bazena.

Na društvenim mrežama, Fejsbuku i Tviteru, objavljeno po više stotina komentara u kojima kulturni poslenici iz celog sveta čestitaju Handkeu na ovom priznanju.

Ima i onih, međutim, koji pišu da je Handkeovo ime vezano za njegovo javno zalaganje u ime odbrane Slobodana Miloševića, nekadašnjeg predsednika SRJ i Srbije.

Podsećaju i da je Handke govorio na skupu Miloševićevih pristalica okupljenih na sahrani u Požarevcu.

Neki se sćaju da je Handke proglašen za počasnog građanina Beograda 2015., kao i da je 2012. postao inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti.

Albanka Vljora Čitaku je i na Tviteru i na Fejsbuku objavila istu poruku, ocenivši da je nešto „ozbiljno pošlo po zlu“.

BTW stories like “Noble Prize for literature steers up criticism in the #Balkans” show what is wrong with the world today.

I would just as outraged if an antisemite or ISIS apologist would be an awardee.

The problem is that genocide and rape have been reduced to controversy.

— Vlora Çitaku (@vloracitaku) October 10, 2019