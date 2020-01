Nova stranka Kruševac : Čak 14 napuštenih industrijskih lokacija koje su prioriteti za …

Gradski odbor Nove stranke Kruševac saopštio je da se taj grad suočava za različitim oblicima zagadjenja životne sredine i da Ujedinjene nacije u saopštenju izdvajaju čak 14 napuštenih industrijskih lokacija koje su prioritetne za čišćenje, medju kojima je i Hemijska industrija „Župa“, i da zagadjenju vazduha doprinose i automobili koji su u Kruševcu u proseku stari više od 20 godina.

U saopštenju se navodi da „pored ksantata koji se koristi u rudnicima za izdvajanje obojenih metala iz rude, „Bin komerc“, koji posluje u delu „Župe“ proizvodi i hipohlorit, a radi i na utakanju hlora, zbog čega se gradjani bukvalno guše u smradu hemikalija“.

„Svedoci smo da proteklih dana takodje nismo mogli da dišemo u Kruševcu zbog velike koncentracije dima koji nastaje loženjem. Uz zabranu uglja, proširenja mreže centralnog grejanja, poboljšanje gradskog prevoza i ograničenje pristupa automobilima u centar grada, gradska vlast bi konačno učinila nešto svrsishodno, a ne da stalno gledamo popločavanje ulica, dovodjenje pevača, beskonačno prekopavanje, ponovno zatrpavanje i asfaltiranje ulica. Pitanje je šta je uradila lokalna vlast po pitanju borbe protiv zagadjenja? Odgovor je ništa“, navedeno je u saopštenju.

Navodeno je i da je prema istraživanju koje je uradio Saobraćajni fakultet, prosečna starost vozila 2018. godine u Srbiji bila 17,1 godinu i nastaviće da raste, da čak 40 odsto vlasnika ima automobil proizveden izmedju 2001. i 2005. godine, dok je u Kruševcu prosečna starost vozila iznad 20 godina što je sve pokazatelj da „gradjani Kruševca žive očajno pod Srpskom naprednom strankom“.

„Prema SNS-u, pokazatelji privrednog rasta Kruševca i Rasinskog okruga su dobri,imamo rast kretanja spoljno-trgovinske razmene, broj dolaska turista u grad Kruševac, kao i pregled broja privrednih društava u Rasinskom okrugu, broj nezaposlenih u Okrugu je manji, a prosečna neto zarada uvećana… Samo se, izgleda, prosečna starost automobila povećala u odnosu na period pre dolaska SNS-a. Kako je to moguće? Sa porastom životnog standarda valjda rastu i drugi pokazatelji. Ili dolazimo do zaključka da „zlatno doba“ Kruševca važi za mali broj ljudi, one koji su upisivali i završavali sumnjive fakultete“, piše u saopštenju.

