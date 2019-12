Nova stranka: Režim ljudska prava sravnio sa zemljom

Nova stranka saopštila je danas povodom svetskog Dana ljudskih prava da je „nemoguće ne ukazati koliko ironično deluje obeležavati ga u Srbiji, gde režim svakodnevno ne samo da ih gazi, već je ljudska prava odavno sravnio sa zemljom“.

„Poniženi, uvredjene inteligencije i suočeni sa borbom za puku egzistenciju, gradjani su strahovladom bačeni u autokratski sistem, u kome više ne smeju ni da pomisle nešto protiv režima, a kamoli da to glasno izgovore, napišu, javno objave… Poslednji primer je i slučaj Aleksandra Obradovića, čoveka koji je hrabro odbio da ćuti na kriminal i korupciju koje aktuelna vlast pokušava da nametne kao sistem vrednosti, a ne kršenje zakona“, saopštila je Nova stranka.

Nova stranka je ukazala da ovakva situacija, „kao ni sve drugo čime se država napredno urušava više od sedam godina, nije nešto na šta se žmuri ili što se bojkotuje, već se za Obradovićevu slobodu, za slobodu govora, mišljenja, za svaki segment ljudskih prava koja svakome od nas pripadaju kao tekovina Evrope 21. veka, moramo boriti“.

„Tužna je činjenica da borbom moramo da ih osvajamo i zaštitimo, ali isto tako moramo biti svesni da to niko neće učiniti umesto nas. NOVA to svakodnevno dokazuje i na terenu, kao što su to juče učinili aktivisti Gradskog odbora Nove stranke Niš, koji su, zajedno sa kolegama iz Niške inicijative, plakat sa likom predsednika Aleksandra Vučića zamenili likom uzbunjivača iz Krušika, pored kojeg, kao simbolika, i zaslužuje da stoji natpis – Budućnost Srbije,“ navodi se u saopštenju.

„Koliko istina boli režim“, navode iz Nove stranke, „dokazuje i to što su njegovu fotografiju sa nadvožnjaka skinuli nepunih par sati kasnije, misleći da će tako zataškati sve svoje kriminalne afere“.

„Mnogo je onih poput Aleksandra Obradovića u Srbiji, kojima poručujemo da nisu sami i ohrabrujemo ih da dignu glas i da zajedničkim snagama na proleće iduće godine zadamo režimu udarac, posle kojeg ga čeka put bez povratka na smetlište političke istorije, gde mu je i mesto. Tada ćemo i državu povesti putem kojim je krenula posle 5. oktobra 2000. godine, ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, gde će ljudska prava zauzeti neprikosnoveni tron poštovanja, a gradjani Srbije konačno živeti slobodno“, saopštila je Nova stranka.

(Beta)