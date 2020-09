Nova stranka: Vučić sastancima sa Prištinom odavno priznao nezavisno Kosovo

Nakon što je posle jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima Prištine u Beloj kući, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću uručen papir po kojem Srbija treba da i zvanično prizna nezavisno Kosovo, postalo je jasno ono na šta je predsednik Nove stranke Zoran Živković godinama upozoravao javnost – Vučić ga je već odavno faktički priznao, saopšteno je danas iz Nove stranke.

U saopštenju Nova stranka navodi da „Vučić i (kosovski premijer Avdulah) Hoti razgovaraju proteklih osam godina o statusu Kosova“, kao i da su „ekonomske, kulturne i slične teme, koje se navode kao povod susreta, besmislene i nemoguće ako se ne radi o dve odvojene, samostalne države, što praktično znači da ovim sastancima Vučić priznaje nezavisno Kosovo“.

„Jedino što on, prilično bezuspešno glumi, jeste famozno nećkanje, obavezno praćeno kukanjem u programu uživo konferencija za medije ili televizijskim uključenjima, kako je samo njemu teško u Srbiji, kako se na njega sručio sav teret ovoga sveta, kako on ne jede i spava na podu, i to obavezno uz naglasak na muke koje su mu u amanet ostavile prethodne vlasti, dok kada se kamere isključe radi upravo ono što naziva ‘najvećom izdajom Srbije i srBstva'“, navodi se u saopštenju.

Nova stranka ponavlja da je, pre statusa KiM, neophodno dogovoriti standarde, kako se više nijedan muškarac, žena, dete, ne bi osetili ugroženima i brinuli za sebe, svoje živote, porodicu, posao, budućnost.

„A zadatak svih nas, političara i gradjana zajedno, jeste da udruženim snagama i odlučnom borbom stanemo na put daljim Vučićevim lažima i naprednom urušavanju Srbije koje predugo traje“, navodi se u saopštenju Nove stranke.

(Beta)

