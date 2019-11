Novaković (NS) pozvao biznismena Vrbaškog da ga tuži i proširio optužbe

Potpredsednik Narodne stranke (NS) Borislav Novaković pozvao je danas biznismena Vladimira Vrbaškog da ga tuži i ponovio optužbe koje je opozicioni Savez za Srbiju (SzS) izneo protiv Vrbaškog.

Novaković je u saopštenju za javnost naveo da stoji „iza svake reči“ iz saopštenja za javnost SzS-a i dodao nove optužbe.

„Prvo, uz kompanije Južna Bačka, Galens i Promist, Vaša firma je najlojalniji partner SNS-a u svim kriminalnim radnjama na teritoriji Vojvodine. Drugo, pošto tvrdite ‘da se već više od decenije’ bavite poljoprivredom, dozvolite mi da zaključim da u taj rok uračunavate i osam godina pod vlašću SNS-a“, naveo je Novaković.

On je Vrbaškom postavio pitanje koliko poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu obradjuje i pod kojim uslovima je dobio to zemljište, zatim koliko poljoprivrednih dobara je preuzeo „otimačinom od vojvodjanskih zemljoradnika“, kao i „koliko je porodica, Vašim favorizovanjem od strane SNS-a, ostalo bez mogućnosti da obradjuje zemlju“.

„Mnoge od tih porodica decenijama žive od poljoprivrede, za razliku od Vas koji se time bavite tek desetak godina. Njihovo siromaštvo i obespravljenost su temelj Vašeg bogatstva“, poručio je Novaković.

Upitao je Vrbaškog i koliko nepokretnosti ima u Srbiji a koliko u inostranstvu i pozvao ga da, umesto da se „busa u patriotske grudi“, ono što je „pokrao“ investira u Srbiju.

Na kraju, pozivam Vas da me tužite. Biće to dobra prilika za Vas da odbranite profesionalnu čast i obraz, a za mene okolnosti u kojima mogu našoj javnosti da predočim sve detalje kako je hiljade hektara najplodnije zemlje u Vojvodini na nezakonit način pripalo Vama, na štetu desetina hiljada porodica koje su do tog trenutka živele na zemlji i od zemlje. Vidimo se na sudu“, naveo je Novaković.

Vladimir Vrbaški je dostavio tekst Novinskoj agenciji Beta u kojem je nagovestio krivičnu prijavu demantujući saopštenje SzS-a u Vojvodini od četvrtka u kojem su ga pitali „da li Vojvodina planski postaje region za gajenje marihuane“.

Vrbaški je naveo da „pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da je pomenuti članak i navodi u njemu, a u vezi sa mnom apsolutna neistina“.

„Gakovo nije u mom posedu od 2016. godine. Kako se već više od decenije bavim poljoprivredom, i jedan sam od najuspešnijih biznismena na tom polju, provokacije ovakvog tipa ne mogu da naruše ni moj ugled ni moje poslovanje jer su svi moji saradnici navikli da u firmama koje su u mom vlasništvu dobiju proveren, kvalitetan proizvod, a ne maglu i priče na kojima su se bogatili i sada se bogate razni pripadnici gore pomenutog saveza“, piše u demantiju.

„Ovom prilikom bih pozvao da neko javno imenom i prezimenom stane iza ovih izjava kako bih mogao da protiv istih podnesem krivičnu prijavu. Vas kao medije i kreatore javnog mnjenja bih zamolio da ubuduće proverite informacije pre nego što iste objavite, jer pre svega istina treba da bude predstavljena vašim čitaocima“, zaključio je Vladimir Vrbaški.

SzS je u saopštenju naveo da „najnovije otkriće 12 hektara zasada marihuane na poljoprivrednom dobru kod Stare Pazove“ i da je pre Stare Pazove nadjeno „slično poljoprivredno dobro u Gakovu kod Sombora, na kojem su otkriveni zasadi marihuane i laboratorija za preradu te biljke“.

„Sve to u vlasništvu izvesnog Vladimira Vrbaškog iz Vrbasa, bliskog vrhu Srpske napredne stranke (SNS). Kao i u slučaju Gakova, tako je i vlasnik imanja kod Stare Pazove, tobožnji poljoprivrednik koji koristi subvencije države i kojeg su redovno posećivali visoki državni i partijski funkcioneri poput Zorana Babića, Aleksandra Vulina i lokalnog rukovodstvo SNS-a“, pisalo je u saopštenju SzS od četvrtka, uz ukazivanje da su to „proverene i dokazane činjenice“.

(Beta)