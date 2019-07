Novi ambasador Rusije Bocan Harčenko uručio akreditive Vučiću (VIDEO)

Novoimenovani ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko uručio je danas akreditivno pismo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću čime je i zvanično otpočeo diplomatski mandat u Beogradu.

Harčenko se Vučiću uručujući akreditive obratio na srpskom jeziku rekavši da mu je čast što je postavljen na tu dužnost.

„To govori i o značaju koji predsednik (Rusije Vladimir) Putin pridaje našoj zemlji, našem prijateljstvu i o želji da dalje unapredjujemo naše odnose. Imali smo dobre odnose sa prethodnim ambasadorom i negovaćemo još čvršće odnose sa vama i Ruskom federacijom“, rekao je Vučić.

Bocan-Harčenko (62) na mesto ambasadora u Srbiji dolazi s mesta načelnika Četvrtog evropskog odeljenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije, koje je izmedju ostalog, zaduženo i za Srbiju.

Od 1997. do 2002. bio je ministar-savetnik u Ambasadi Rusije u Hrvatskoj, a od 2004. do 2008. godine specijalni predstavnik ministra spoljnih poslova Rusije za Balkan. Od 2009. do 2014. godine bio je ambasador u Bosni i Hercegovini.

