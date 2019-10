Novi Sad: Održan protest protiv Vučića, Teodorović: Gradjani Srbije žive u strahu

Oko stotinu gradjana i aktivista okupilo se i ovog petka na Pozorišnom trgu u centru Novog Sada, na protestu Saveza za Srbiju (SzS) protiv aktuelne vlasti Srpske napredne stranke u Srbiji.

Kako je rečeno na protestu, deo gradjana Srbije je već 11 meseci na ulicama i na protestima, jer su „podigli glavu“.

Akademik i nekadašnji prorektor Beogradskog univerziteta Dušan Teodorović, rekao je da medju ljudima u Srbiji vlada strah, i podsetio na citat nemačkog pastora Martina Imlera da „kada su dolazili po Jevreje, komuniste, socijaldemokrate nije reagovao, a kada su došli po njega, tada više nije imao ko da ga brani“.

„Mnogi su ove reči modifikovali, pa su i mene inspirisale da večeras pričam o strahu koji vlada u Srbiji i o tome kako da se ljudi tog straha oslobode. Došli smo do trenutka u kojem će morati ili on (Aleksandra Vučić, predsednik SNS i Srbije) da se skloni, ili da mi, potomci Arsenija Čarnojevića, odemo negde kao što je i on poveo svoj narod“, rekao je Teodorović.

Kako je kazao da gradjani Srbije nemaju „treći put“.

„Ili ćemo da se iselimo, ili ćemo da ih pobedimo. A ja sam za to da ostanemo i da ih pobedimo“, dodao je on.

Podsetio je na to da su gradjani toliko preplašeni da su ćutali kada su maskirani ljudi rušili Savamalu i vezivali ljude, kada su Al Dahri prodati vojvodjanski posedi, kada je „otet“ aerodrom u Beogradu, kada su penzionerima uzete penzije, kada je ministar Siniša Mali plagirao diplomu.

„Ćutao je Beograd, Leskovac, Niš, ćutao je Kragujevac, mnogi profesori univerziteta su ćutali i danas ćute, i spremni su za ovu moju zelenu majicu da kažu da je žuta. To je strašno i moramo konačno da se zapitamo ko smo mi“, rekao je Teodorović.

Podsetio je prisutne i da je, kako je rekao „pokojna Stanika Gligorijević bezumno ubijena na naplatnoj rampi, a mnogi u Srbiji ne znaju ni kako se ona zvala“.

„Šta se desilo sa sirenama automobila u Srbiji? Hajde da trubimo i da stanemo u saobraćaju svaki dan, da makar u grobu pokojna Stanika čuje da neko misli na nju. I da trubimo tako dok gospodar života i smrti u ovoj zemlji konačno ne pokaže snimak sa naplatne rampe“, apelovao je Teodorović.

Sa protesta je ponovo upućen zahtev sudskim vlastima da iz kućnog pritvora puste radnika valjevske fabrike Krušik Aleksandra Obradovića, koji je uhapšen pod optužbom da je objavio informacije o trgovini oružjem u kojoj učestvuje otac ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.

„Hrabri IT stručnjak je uhapšen, a 25 dana je bila tišina u ovoj zemlji“, rekao je Teodorović i pozvao sve da u ponedeljak 28. oktobra dodju u Valjevo u 14 sati na masovne proteste protiv pritvaranja Obradovića u kućni pritvor.

„Krušik ima više od 3.000 radnika, i svi su oni ćutali, a njihov kolega je trunuo u Centralnom zatvoru u Beogradu samo zato što je imao hrabrosti da ukaže na potencijalnu korupciju“, kazao je Teodorović.

Pozvao je javnu tužiteljku Zagorku Dolovac da počne da radi svoj posao, i poručio da će ona „svakako jednog dana odgovarati za svoje nečinjenje“.

(Beta)