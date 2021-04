Novinar Jovanović: Tužilac Milovanović je morao da zastupa optužnicu do pravosnažnosti presude

Odluka republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac da oslobodi funkcije tužioca Predraga Milovanovića u postupku protiv visokog funkcionera SNS Dragoljuba Simonovića, navodi me na sumnju da će taj slučaj doživeti sudbinu predmeta o ubistvu Slavka Ćuruvije, rekao je danas novinar iz Grocke Milan Jovanović.

Bivši predsednik opštine Grocka Dragoljub Simonović je nepravosnažno osudjen na kaznu od četiri godine i tri meseca zatvora zbog paljenja kuće novinara Jovanovića.

Optužnicu u tom procesu je zastupao zamenik tužioca iz Drugog osnovnog tužilaštva Predrag Milovanović, koji je u medjuvremenu izabran za člana Državnog veća tužilaca (DVT), što je bio razlog za diskrecionu odluku Dolovac da Milovanovića izuzme iz svih postupajućih predmeta.

Jovanović je agenciji Beta kazao da je Milovanović izuzet 9. aprila tako da nije mogao da odgovori na žalbe oštećenih u postupku protiv Simonovića.

„Mi smo podneli žalbe na presudu Simonoviću i tužilac Milovanović je bio u obavezi da odgovori na žalbe, ali to pravo mu je uskraćeno. Nije mi jasno zašto ne može da zastupa optužnicu do pravosnažnosti, kada mu to zakon dozvoljava bez obzira što je izabran u DVT“, rekao je Jovanović.

Novinar postavlja pitanje zašto i advokatima koji su postali članovi DVT i Visokog saveta sudstva (VSS), kao što su Viktor Gostiljac i Zora Dobričanin, nije zabranjeno da vode svoje sudske predmete i zastupaju klijente.

„Zar to nije sukob interesa? Kako je moguće da Gostiljac i dalje zastupa Simonovića, a Milovanović ne može optužnicu?“, zapitao se Jovanović.

Prema njegovim rečima izuzimanje Milovanovića izaziva veliku sumnju na konačan ishod ovog slučaja pogotovo kad se zna da prvostepena presuda još nije upućena Apelacionom sudu na razmatranje.

„Zašto se prvostepena presuda još od februara nalazi u arhivi suda. Zašto još uvek nije odredjen sudija za Igora Novakovića, koji je izuzet iz ovog predmeta?“, kazao je Jovanović.

Naveo je da tužiocu Milovanoviću duguje javno izvinjenje.

„U nekoliko navrata sam u medijima izjavio da je Milovanović častan i pošten javni tužilac, i da je sudija Slavko Žugić častan i pošten sudija. Očigledno je da to pojedinim njihovim kolegama nije odgovaralo i da im je nanelo štetu“, rekao je novinar.

Naglasio je da napadi na novinare, koji se i dalje svakodnevno dešavaju, navode na sumnju da neko svesno ne želi da se donese pravosnažna presuda kako bi se ti napadi zaustavili.

(Beta)

