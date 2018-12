Novogodišnje želje predsednika Poljske: Da Rusiji bude još gore

Predsednik Poljske Andžej Duda pozvao je EU da se sankcije Rusiji ponovo promisle tako da budu još moćnije i efikasnije.

Evropske zvaničnike optužio je da se mire sa dogradnjom gasovoda Severni tok i hegemonijom ruskog gasa u Evropi. On je kritikovao bivšeg predsednika Poljske Leha Valensu zbog tvrdnje da je Varšavi Moskva bliže od Njujorka.

„Sankcije Rusiji treba da ostanu na snazi. Mora ponovo da se napravi njihova analiza jer mogu da se koncipiraju još bolje da udare još moćnije i da Rusiji bude još teže da ih podnese“, rekao je sinoć predsednik Duda u intervjuu poljskoj državnoj televiziji TVP.info.

Poljski predsednik požalio se da mu je teško da razume da u EU podržavaju takvu investiciju kao što je Severni tok 2, proširenje ruskog gasovoda na dnu Baltičkog mora, koji omogućava Gaspromu da sa isporukama gasa u Evropu zaobiđe Ukrajinu i tranzitne zemlje kao što su Slovačka ili Poljska.

„Gasprom je oruđe u rukama ruskih vlasti. To što u EU nema odlučnog STOP za Gasprom, to što se Gasprom promoviše u EU a mnoge zemlje EU, pre svega njihovi zvaničnici, mirno se sa tim slažu, to je nešto na šta teško mogu da pristanem“, kazao je Andžej Duda.

Poljski predsednik upozorio je da Gasprom Severnim tokom 2 stiče hegemoniju na evropskom tržištu gasa a podsetio je da je teško da se prizna da su postupci Rusije u skladu sa međunarodnim pravom.

„Gospodin predsednik Putin stoji na čelu svetske sile koja silom menja granice u Evropi, koja je napala prvo Gruziju, zatim je napala Ukrajinu, koja izaziva puno pretnji, puno bojazni, koja se bavi provokacijama raznih vrsta. Teško da neko ko ima duboku potrebu za mirom u svetu, kao drugo za bezbednošću u našem delu Evrope, kao treće za tim da države treba da budu demokratske, može da oceni da je to u skladu sa međunarodnim pravom“, rekao je poljski predsednik.

Duda je, kao i mnogi poljski političari sa raznih strana političke scene kritikovao dobitnika Nobelove nagrade za mir, bivšeg predsednika Poljske Leha Valensu, prvo zato što je ovih dana uopšte dao opširni intervju ruskom Sputnjiku, na koji se u Poljskoj uglavnom gleda kao na oruđe propagande Kremlja, drugo zato što se Valensa založio za saradnju sa Rusijom, ocenio da je predsednik Putin mudar čovek i rekao da je Moskva Varšavi bliže od Njujorka.

„Krivo mi je što Leh Valensa kao bivši, ali ipak predsednik Poljske iznosi takve stavove. Jer to nisu stavovi sa kojima se može složiti iko ako zna istoriju Evrope i ako zna istoriju našeg dela Evrope“, rekao je sadašnji predsednik Poljske u intervjuu u kojem je za državnu televiziju TVP.info ocenio proteklu godinu.

(Beta)