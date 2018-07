Novosti: Male šanse da Srbija do kraja 2018. otvori poglavlje 31

Srbija ima male šanse da do kraja 2018. godine u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji otvori poglavlje 31 – spoljna politika, bezbednost i odbrambena politika, pišu Večernje novosti.

U izdanju za utorak list navodi da je Litvanija protiv otvaranja poglavlja 31 zbog odnosa Srbije i Rusije.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je za Novosti da je procedura pregovora takva, da ako izveštaj za poglavlje nije usvojen do sredine godine, onda to poglavlje teško može da bude otvoreno do kraja godine.

„Poglavlje 31 uobičajeno nije bilo previše zahtevno, ali kako su se medjunarodni odnosi zakomplikovali i same države EU morale da se usaglašavaju da bi postigle konsenzus oko nekih pitanja, donekle su izmenjena i očekivanja pojedinih članica prema kandidatima“, rekla je Joksimović.

Upitana da li još neko osim Litvanije koči poglavlje 31, Joksimović je rekla da je izveštaj skrininga za poglavlje 31 predmet zatvorene rasprave medju članicama EU, a da svaka članica „polazi od sopstvenih nacionalnih interesa“.

„Od zemlje kandidata očekuje se da uskladjivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU postigne postepeno do članstva“, rekla je Joksimović.

Koordinator radnih grupa za poglavlje 30 i 31 Nacionalnog konventa o EU Igor Novaković rekao je da druge zemlje nisu tako dugo čekale na izveštaj o poglavlju 31 i da procenat uskladjenosti spoljne politike Srbije sa EU, sada opada.

„To se ne odnosi samo na mere koje se tiču Rusije, već i politike prema nesvrstanima, Africi, Kini“, rekao je Novaković za Večernje novosti.

