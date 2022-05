NUNS: Tenderski proces za nacionalne TV licence mora biti otvoren i transparentan

Partnerske organizacije Media Freedom Rapid Response (MFRR) i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) zabrinute su zbog nepostojanja transparentnog procesa za dodelu nacionalnih TV frekvencija u Srbiji i razvoja Strategija za radio i audiovizuelne medijske usluge, saopštio je danas NUNS.

Kako se podseća, „Regulatorno telo za elektronske medije u Srbiji (REM) objavilo je 15. aprila 2022. godine tender za četiri nacionalne TV dozvole, umesto pet frekvencija koje su ranije bile dostupne“.

„Verujemo da trenutnom procesu dodele nedostaje transparentnost. Frekvencije za emitovanje su ograničeni resurs kojim bi trebalo da upravlja nezavisno regulatorno telo, kroz otvorene, transparentne i participativne procese koji obezbedjuju da korišćenje spektra doprinosi pluralizmu i raznolikosti medija“, navedeno je u saopštenju.

Istaknuto je da bi „prema članu 23. Zakona o elektronskim medijima Srbije, REM trebalo da odredi broj nacionalnih frekvencija potrebnih u zemlji prema sedmogodišnjem Predlogu strategije razvoja radio i audiovizuelnih medijskih usluga“.

„Iako je nacrt strateškog plana stavljen na javnu raspravu 2015. godine, konsultacijama je nedostajala transparentnost i činilo se da nisu uključile sve relevantne aktere u diskusiju. Trenutno je rok za podnošenje prijava na tender 20. jun, a REM svoju odluku treba da objavi najkasnije do 4. avgusta“, precizirano je u saopštenju.

Upozorava se da „alokacija frekvencijskog spektra treba da prati otvoren i participativan proces donošenja odluka, kao što se odražava u Principima o slobodi izražavanja – Principles on Freedom of Expression and Broadcasting Regulation- i regulativi o radiodifuziji, zasnovanoj na medjunarodnim standardima slobode izražavanja“.

„Ovaj proces bi trebalo da dovede do usvajanja transparentnog plana za frekvencije za emitovanje, kako bi se promovisala njihova optimalna upotreba kao sredstvo za obezbedjivanje raznovrsnosti i mora biti nadgledan od strane tela koje je zaštićeno od političkog i komercijalnog mešanja“, navedeno je u saopštenju.

Kako je rečeno, „MFRR je ranije istakao zabrinutost zbog veoma politizovanog sastava REM-a“.

Prema izveštaju misije MFRR-a u Srbiji za 2021. godinu, poslednje promene članova REM-a dale su samo površne rezultate u cilju poboljšanja njegovog imidža u očima međunarodnih partnera, dok se čini da se odluke REM-a često zanemaruju i retko sprovode. U svom izveštaju o napretku Srbije za 2021, EU je takodje pozvala Srbiju da ojača nezavisnost REM-a kako bi mu omogućila da efikasno štiti medijski pluralizam. Prema akcionom planu nacionalne medijske strategije, izmene medijskih zakona, uključujući i ulogu REM-a, planirano je da budu donete 2022. godine, podseća se u saopštenju.

Istaknuto je da „MFRR zajedno sa NUNS-om apeluje na REM da obezbedi fer i transparentan tenderski proces za dodelu nacionalnih TV frekvencija, koji mora da bude u skladu sa nacionalnim zakonskim zahtevima i međunarodnim standardima o slobodi izražavanja, a čiji rezultati moraju da obezbede raznolik i pluralni medijski pejzaž u državi“.

„Pored preporuke EU, pozivamo se i na sveobuhvatan plan za jačanje nezavisnosti REM-a u predstojećoj reformi nacionalnih medijskih zakona“, navedeno je u saopštenju kao i da će organizacije koje su ga potpisale nastaviti da prate ovaj proces.

Kao potpisnici su navedeni ARTICLE 19 Europe, European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), European Federation of Journalists, Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), International Press Institute (IPI), OBC Transeuropa (OBCT).

(Beta)

