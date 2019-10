O mrtvima sve najgore: Kakvu „istinu“ o Širaku i Sadamu otkrivaju britanski špijuni

View this post on Instagram

. . اليوم بتاريخ ٢٦/٩/٢٠١٩ ، وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك . صورة للسيد الرئيس صدام حسين و الرئيس الفرنسي جاك شيراك . {#صدام_حسين } {#جاك_شيراك } {#المهيب } {#صداميون } {#صداميون_للموت } {#العراق } {#فرنسا } {#حزب_البعث } {#saddamhussein} {#jacqueschirac }