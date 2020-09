Obradović (Dveri): Aleksandar Vučić nema ovlašćenja da pregovara o statusu Kosova

Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nema ovlašćenja da pregovara o statusu Kosova i da Vučić i time krši Ustav.

„Ko je ikada ovlastio Vučića da pregovara o budućem statusu KiM? Ne postoji niti jedna odluka Vlade Srbije kojom se on ovlašćuje za to, niti prema podeli vlasti to može biti njegov posao. Nikada u Narodnoj skupštini nije usvojena pregovaračka platforma, niti se zna na osnovu koje platforme Vučić uopšte odlazi na pregovore u Vašington i Brisel“, naveo je Obradović, saopštio je pokret Dveri.

Kako je dodao, Vučić nikada nije saopštio javnosti „svoj dugo najavljivani plan za rešenje pitanja KiM“.

„Pregovori se vode u tajnosti, iza scene, mimo znanja javnosti i demokratskih procedura, što je skandal s obzirom na to da se radi o najvažnijem nacionalnom i državnom pitanju“, kazao je Obradović.

Lider Dveri smatra da „nema sumnje da bilo kakvi razgovori i dogovori o sveobuhvatnom pravno obavezujućem sporazumu izmedju Beograda i Prištine“ vode ka „priznanju lažne države Kosovo kao nezavisne“ i omogućavaju joj prijem u Ujedinjene nacije, što „u sledećem koraku vodi ka ujedinjenju tzv. Kosova i Albanije u Veliku Albaniju koja predstavlja najveću bezbednosnu pretnju u regionu“.

„Stav Srpskog pokreta Dveri je jasan: Stavljanje potpisa na priznanje nezavisnosti lažne države Kosovo od strane aktuelne vlasti u Beogradu bilo bi protivustavno, suprotno Rezoluciji 1244 SB UN i – u slučaju da to uradi predsednik Srbije – gaženje predsedničke zakletve na Ustavu i Jevandjelju, što ćemo smatrati otvorenim aktom veleizdaje“, kazao je Obradović.

Po njegovim rečima, bez obzira šta bude tražila ili dobila kao „kompenzaciju za svoj potpis“ u Vašingtonu ili Briselu, „Vučićeva neovlašćena delegacija nema nikakvo pravo da se odriče i najmanjeg dela KiM i otudjuje ogroman deo državne teritorije“.

„Jedini ispravan pristup ovoj temi bio bi zahtev države Srbije da se pitanje statusa KiM vrati tamo gde mu je i mesto, a to je Savet bezbednosti UN“, smatra Obradović.

Druga opcija je, naveo je on, da „bez obzira gde se dalji pregovori odvijaju, njima mora da prisustvuje i predstavnik Ruske Federacije radi osnovnog balansa u medjunarodnim odnosima, jer je potpuno besmisleno da se, kao moderatori za rešavanje ovog kompleksnog pitanja, nameću zapadne države koje su nas bombardovale i priznale kosovsku nezavisnost“.

Vodja Dveri je dodao da ukoliko Vučić Zapadu „duguje podršku“ za svoj dolazak na vlast u Srbiji, ili ima „bilo kakve druge lične i stranačke aranžmane“, to ne znači „da svoje dugove, šeme i kombinacije sa strancima može da plaća na štetu srpskih nacionalnih i državnih interesa“.

(Beta)

