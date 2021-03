Obradović (Dveri): Da li je Cvijan bio Vučićeva veza s kontroverznim biznismenima i kriminalcima

Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović upitao je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića da li je Vladimir Cvijan bio njegov „čovek za vezu“ s „kontroverznim biznismenima“ Stankom Subotićem Canetom, Miroslavom Miškovićem i Bogoljubom Karićem, koji su, kako je naveo, finansirali Srpsku naprednu stranku (SNS).

Na konferenciji za novinare ispred zgrade Predsedništva, Obradović je kazao da ima utisak da postoji zavera oko smrti Cvijana, kako se ne bi saznala priroda odnosa Vučića s kontroverznim biznismenima i kriminalcima „koji su finansirali osnivanje i dolazak na vlast“ SNS.

„Zašto je toliko važna istina o Cvijanu? Zato što je on simbioza bivše i sadašnje vlasti, zato što zna o stvaranju SNS, o njenim prvim opozicionim godinama i dolasku na vlast“, naglasio je Obradović.

Obradović je pozvao da nadležni organi, „a ne tabloidi“, istraže smrt Cvijana i upitao ko je pronašao njegovo telo, da li je sprovedena istraga kako je tačno umro, da li je vodjena istraga šta je radio poslednjih dana, s kim se vidjao i kad se vratio u Srbiju.

„Ko se sve susretao s Cvijanom, da li su ti ljudi saslušani? Ko je vršio obdukcijski nalaz i da li je autentičan taj nalaz. Ko je odobrio njegovu kremaciju i sahranjivanje na neobeleženoj lokaciji“, upitao je on.

Obradović je istakao da je za konferenciju za novinare izabrao Predsedništvo zbog toga što je Cvijan u jednom periodu tu i radio i upitao da li se u toj instituciji za Cvijanovu smrt saznalo pre tri godine, ili pre dve nedelje.

„Ako su to znali pre tri godine kada je Cvijan nadjen na obali Dunava, zašto nisu obavestili javnost kada je u pitanju smrt bivšeg službenika Predsedništva. Ako je to bilo samoubistvo, zašto javnost nisu obavestili“, dodao je on.

Advokat, bivši saradnik Borisa Tadića i poslanik SNS Vladimir Cvijan pronadjen je mrtav početkom 2018. godine u Dunavu, a javnost je o njegovoj smrti saznala početkom marta ove godine.

Cvijan je napustio SNS zbog neslaganja s politikom Aleksandra Vučića.

Predsednik pokreta „Ljubav, vera, nada“ Nemanja Šarović objavio je fotografiju grobnog mesta na Lešću, gde je navodno sahranjen Cvijan i na čijem je grobu ispisano samo njegovo ime.

(Beta)

