Obradović (Dveri) o poseti Makrona: Nije prijateljstvo ako ti neko otima deo državne teritorije

Predsednik Pokreta Dveri, Boško Obradović izjavio je danas, povodom juče završene posete francuskog predsednika Emanuela Makrona, da nije prijateljstvo ako ti neko otima deo državne teritorije i eksploatiše prirodna i privredna bogatstva.

„Mi smo veoma zainteresovani za obnovu starog prijateljstva i savezništva, ali ne i za kolonijalni status Srbije kojoj se otima deo teritorije i drugi nacionalni resursi. Onako kako je nesrećni narod, doveden autobusima na silu da prisustvuje još jednoj samopromociji predsednika Srbije, na Kalemegdanu aplaudirao Makronovim rečima o dve države – Srbiji i Kosovu, tako očito Vučić zamišlja da sprovede ideju priznanja nezavisnosti Kosova i razgraničenja izmedju dve nezavisne države, a da za to dobije aplauz. Od kada se aplaudira za izdaju i veleizdaju?“, napisao je Obradović u izjavi.

Naveo da je on „otvoren za resetovanje i poboljšanje odnosa sa nekadašnjim zapadnim saveznicima“ iz Prvog i Drugog svetskog rata, uprkos NATO bombardovanju Republike Srpske 1995. i SRJ 1999. godine, jer uvek postoji prostor da se vrate stara savezništva.

„Nama velike zapadne države ne treba da budu neprijatelji, moramo da otkrijemo kada smo i kako od saveznika postali neprijatelji i da klatno naših odnosa vratimo na stranu savezništva. Srbi su najveći narod i država na Balkanu i pitanje je kako su izmedju nas i Hitlerovih saveznika iz Drugog svetskog rata na Balkanu – izabrali njih. Treba da učinimo sve što je do nas da se to promeni, ali za prijateljstvo i savezništvo medju narodima i državama su potrebne dve strane“, dodao je on.

Obradović je napisao da sadašnja spoljna politika Srbije služi da bi američke, francuske, nemačke, ruske ili kineske firme dobile unosne poslove u Srbiji i eksploatisale prirodna i privredna bogatstva.

„To nije u našem ekonomskom interesu, već isključivo u službi očuvanja aktuelne vlasti. Ako nas svako milovanje po glavi našeg predsednika od strane svetskih državnika, košta u našoj rudi, vodi, zemlji, infrastrukturi ili novim finansijskim zaduženjima, onda je to za nas preskupo i nije u našem nacionalnom i državnom interesu“, ocenio je lider Dveri.

(Beta)