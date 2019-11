Obradović: Nema trgovine oružja u Srbiji bez Aleksandra Vučića. …

Poslanik Dveri Boško Obradović izjavio je danas da nema trgovine oružja u Srbiji bez saglasnosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Da li bilo ko od vas veruje da (ministar spoljnih poslova) Nebojša i (otac) Branko Stefanović trguju oružjem bez saglasnosti Aleksandra Vučića. Da li iko veruje da Slobodan Tešić koji je garantovao za bankarski kredit Srpske napredne stranke 2012. godine trguje oružjem bez saglasnosti Aleksandra Vučića“, upitao je Obradović na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.

On je kazao da je neophodno odgovoriti na njegovo pitanje da li je Tešić garantovao za kredit SNS na izborima 2012. godine u kasnije propaloj Univerzal banci.

„Zašto niko neće da odgovori šta su mu dužni i kako je dobijao dozvole da trguje oružjem i zašto je bio u delegaciji Ministarstva odbrane u inostranstvu, iako se nalazio na nekim crnim listama. Ovo su pitanja koja moraju svakodnevno da se postavljaju i na koja mora da se odgovori“, rekao je Obradović.

On je istakao da afera o trgovini oružjem ne sme da bude zataškana nekim lažnim aferama, kao što je, po njemu, afera o ruskom špijunu, a koje služe za zataškavanje.Martinović: Kada bi bili tačni navodi o trgovini oružjem Srbija bi bila pod najgorim sankcijamaŠef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Martinović izjavio je danas da bi Srbija bila pod najgorim sankcijama da je istina ono što poslanici opozicije iznose o navodnoj nelegalnoj trgovini oružjem uz saglasnost vlasti.

„Da je to tačno mi bi bili pod najgorim sankcija i Amerikanaca i Rusa i Kineza. Bio bi blokiran izvoz ne samo naoružanja nego bilo čega drugog“, rekao je Martinović na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, odbacujući navode opozicije o trgovini oružjem.

On je kazao da „svi znaju“ da Srbija ima snažnu namensku industriju, što nije bila u vreme prethodne vlasti, koja je pokušala sve što je mogla da je uništi i da „ne ostane kamen na kamenu“ ni od „Krušika“ ni „Partizana“.

„Kada smo sad uspeli da ih dignemo na noge i postali konkurenti na tržištu počela je besomnučna kampanja laži protiv Aleksandra Vučića i Nebojše Stefanovića i države Srbije. Pa zar mislite da jedan trezven razuman gradjanin Srbije može da poveruje da Srbija može nelegalno da izveze i jedan metak, a da to velike sile ne znaju“, rekao je Martinović.

On je kazao da to što iznosi opozicija o trgovini oružjem su „priče za malu decu“ i da niko ozbiljan ne može da poveruje da Srbija sve i da hoće nelegalno da izvozi naoružanje to može da učini, a da velike sile to ne saznaju.

(Beta)