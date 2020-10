Obradović: Nije dovoljno promeniti vlast u Srbiji, mora se menjati ceo korumpirani politički …

Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je danas da u Srbiji više nije dovoljno samo smeniti vlast, već se mora promeniti kompletan „korumpirani politički sistem koji traje pune tri decenije“.

„To je jedini način da mlade zadržimo u zemlji jer motiv za njihov odlazak nije samo nemaština i nizak životni standard već i nepravda i odsustvo uredjene države u kojoj vlada pozitivna selekcija i napredovanje na osnovu pravih zvanja i istinskog znanja i sposobnosti“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare održanoj u sedištu pokreta u Čačku, na kojoj je predstavljen novi Proglas Dveri „Promena sistema – sigurnost za sve“.

Obradović je kazao da se političke opcije u Srbiji „ne dele više na levicu i desnicu, one koji su za i one koji su protiv ulaska Srbije u EU, nacionaliste i gradjaniste“…

„Povučena je nova linija podela koja pogadja u samu suštinu problema sa kojim se kao narod i država suočavamo posle 30 godina od obnove višestranačja, a to je pitanje promene sistema koji je ostao isti uprkos svim promenama na vlasti“, naveo je.

Prema njegovim rečima vlast i dobar deo opozicije ne žele da se menja politički sistem koji je doveo do partokratije, negativne selekcije, vladavine lažnih diploma i doktorata i odliva mladih i visokoobrazovanih u inostranstvo.

„I to je najvažnija podela u Srbiji danas, na dve kolone – oni koji su za to da sve ostane isto bez obzira na promene na vlasti i one koji su za promenu sistema, što znači promenu izbornog sistema, pravnu odgovornost i lustraciju, zeleni patriotizam i novo selo, i novi grad po meri čoveka i porodice“, rekao je lider Dveri.

On je dodao da podela nije samo izmedju vlasti i opozicije, već se proteže i unutar opozicije.

„Jer je i u opoziciji mnogo onih koji bi da padne Vučićeva vlast, ali da nasledjeni nakaradni sistem ostane isti. Srpski pokret Dveri je veliki protivnik takvih stavova i zato smo pokrenuli novu opozicionu kolonu i Pokret za promenu sistema“, naveo je Obradović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.