Obradović: Predvodićemo patriotsku kolonu, ne vidimo sebe u obnovljenoj DS

Predsednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je da ne može da razume ideju lidera Stranke slobode i pravde Dragana Djilasa da se pravi jedinstvena kolona opozicije bez Dveri, jer je to obnova Demokratske stranke (DS).

„Ako žele kolonu bivšeg režima, to je druga stvar, ali to tako treba da se nazove: oni koji su bili bivša vlast, grupišu se u jednu kolonu, jer smatraju da je to što su uradili dok su bili vlast bilo dobro. Ja sam, naravno, potpuno drugačijeg mišljenja“, rekao je Obradović za NiN.

Predsednik SSP-a Dragan Djilas ranije je izjavio da se lider Dveri sam diskvalifikovao iz zajedničkog nastupa opozicije jer je učestovovao u „Vučićevom ćaskanju“, odnosno na sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa političkim predstavnicima Republike Srpske.

Kako je Obradović rekao komentarišući najavu jedinstvenog izbornog nastupa opozicije bez Dveri, „poruka je jasna, da se ide ka obnovi DS-a i koloni bivšeg režima, i Dveri sebe ne vide u takvoj koloni“.

„Prirodno je da se napravi druga koju će predvoditi Dveri, koja će biti čisto patriotska i koja će se obraćati onom delu birača koji ne žele povratak na bivši režim“, rekao je Obradović.

(Beta)

