Obradović: Vučić ne može da izbegne odgovornost hapšenjem najbližih saradnika

Lider Dveri Boško Obradović izjavio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne može da izbegne odgovornost hapšenjem „svojih najbiližih saradnika“, jer ih je doveo na najviše državne funkcije pa sa „njihovom padom mora i on da padne“.

„Nova rijaliti zvezda sa naslovnih strana dnevnih novina pod kontrolom vladajućeg režima je Slaviša Kokeza, predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Ovih dana je njemu namenjena uloga koju je donedavno imala Dijana Hrkalović, bivši državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije postavljena na tu funkciju od vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i njenog predsednika“, rekao je Obradović u pisanoj izjavi.

Prema rečima Obradovića, „ministar Aleksandar Vulin i režimski mediji po zadatku sada etiketiraju Kokezu da ne želi ništa da ispriča o svojim saznanjima i vezama sa kriminalcima“, pa se postavlja se pitanje zašto i on onda nije uhapšen već pušten na slobodu“.

„Čak i da dodje do hapšenja nekog od najbližih saradnika predsednika SNS, poput Nebojše Stefanovića, Slaviše Kokeze ili Dijane Hrkalović, Vučić ne može pobeći od sopstvene odgovornosti. Kako su sada najedanput njegovi najbliži saradnici postali saradnici i mafije? Zar to nisu bili i do sada, ali sa njegovom podrškom i zaštitom da to rade“, upitao je Obradović.

On je apelovao na medije i Regulatorno telo za elektronske medije (REM) da „spreče emitovanje horor rijalitija koji je najavio predsednik SNS u kome treba javno da se prikažu zverska ubistva kriminalne grupe Veljka Belivuka“.

„Emitovanje takvih prizora na televizijama sa nacionalnom frekvencijom bilo bi ne samo kršenje zakona već i namerno podgrevanje dodatnog nasilja i straha u javnosti. Ovo je posebno nehumano prema porodicama čija su deca nestala, a sumnja se da su ubijeni u kriminalnim obračunima“, naglasio je Obradović.

(Beta)

