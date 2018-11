Očekuju se otapanje snega i kiša, jak vetar

BEOGRAD – Danas se u Srbiji očekuju otapanje snega i kiša, u većini krajeva od 20 do 30 milimetara, negde i preko 40, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod, koji upozorava da bi ujutru i pre podne u istocnim krajevima kiša mogla da se ponegde ledi na tlu.

U košavskom području i na planinama duvaće jak i olujni južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima vecim od 24 m/s.

Jutarnja temperatura od -4 C do dva stepena, a najviša dnevna od dva do devet.

I u Beogradu će biti oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom. Vetar jak, povremeno i olujni, jugoistocni. Jutarnja temperatura oko jedan, a najvisa dnevna oko pet stepeni.

