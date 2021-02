Odbor Evropskog parlamenta usvojio amandman o Krušiku, Jovanjici i Telekomu

Članovi Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta (AFET) izglasali su danas usaglašene, kompromisne amandmane na izveštaj o Srbiji izvestioca EP Vladimira Bilčika.

Svih 38 amandmana usvojeno je u obliku u kome su usaglašeni, kao i osnovnih 50 amandmana onako kako su predloženi, prenosi N1.

U njima poslanici traže od Srbije do kraja razreši afere Krušik, Jovanjica i Telekom Srbija, ali i da se „dodje do pravde u slučaju rušenja Savamale u Beogradu“, osudjuju i traže sankcije za javne napade i govor mržnje sa skupštinske govornice uperene kako prema predsedavajućoj Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EP Tanji Fajon ili drugim evroposlanicima, tako i prema političkim protivnicinma, nezavisnim medijima i novinarima, smatrajući to „kršenjem demokratskih praksi i osnovnih demokratskih vrednosti“, pozivaju političke aktere na nastavak medjustranačkog dijaloga o izbornim uslovima.

U samom izveštaju pozdravljaju se dalje evrointegracije Srbije i posvećenost Vlade tom procesu, ekonomski pokazatelji i planirane ustavne i pravosudne reforme, ali i unapređenje rada Skupštine Srbije kroz doneti pravilnik o ponašanju ili usvajanje medijske strategije.

Medjutim, ton osnovnog izveštaja je amandmanima znatno „poooštren“.

Većina članova AFET-a podržala je i 46 kompromisnih i 18 ranije podnetih neizmenjenih amandmana na izveštaj o Kosovu koji je pripremila izvestilac za Kosovo Viola fon Kramon, a u kojima se iznose oštre kritike zbog izostanka rezultata reformi, ali i neispunjavanja obaveza iz Briselskog sporazuma, uz insistiranje da u skladu sa njim Priština mora da osnuje Zajednicu Srpskih opština.

U samom izveštaju, o kome će u celini poslanici glasati tokom popodneva, oni pozivaju preostalih pet država EU da priznaju Kosovo, jer veruju da je to u interesu i Kosova i tih država i EU, pozivaju Evropski savet da ukine vize za Kosovo, pozdravljaju ukidanje taksi na robu iz Srbije i BiH, i traže eliminisanje spoljnih uticaja na rad Specijalizovanih veća i specijalizovanog tužilaštva za Kosovo u Hagu.

Istovremeno žale zbog izostanka rezultata reformi u pravosudju ili medijima i ograničenog napretka u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Smatraju da je za dalje EU integracije najvažnije poštovanje vladvaine prava i demokratskih vrednosti i status manjina, dok je ključni uslov normalizacija odnosa sa Srbijom kroz postizanje sveobuhvatnog pravnoobavezujućeg sporazuma dve strane.

(Beta)

