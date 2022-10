Odbor za kulturu i informisanje većinom glasova odbio da raspravlja o intervjuu u Informeru

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje danas je, većinom glasova, odbio da raspravlja o intervjuu sa silovateljem u listu Informer.

Dnevni red je predložio predsednik tog odbora Siniša Kovačević (Narodna stranka), što su poslanici Srpske napredne stranke Nebojša Bakarec i Snežana Jovanović u raspravi ocenili kao političku zlotouprebu.

Za predlog dnevnog reda izjasnili su se članovi odbora iz Demokratske stranke, poslaničke grupe Ujedinjeni i Zeleno levog bloka kao i Dveri i Zavetnici.

Dnevni red nije usvoje većinom od devet glasova članova Odbora iz vladajuće koalicije, dok je za bilo sedam.

Kovačević je rekao da se ne radi o tome „što je izašao intervjuu“ već što je, kako je kazao „izašao skandalozan intervjuu“.

Dodao je da su svetski poznati novinari razgovarali sa diktatorima, teoristimama i silovateljima, te ukazao da je za to potrebno biti majstor novinarstva.

„Ovo što je izašlo (u Informeru) je ponovna viktimizacija žrtvava i sećanje na golgotu žena koje su kroz to prošle“, rekao je Kovačević.

Prema njegovim rečima, to je dovelo i do straha i do povećene prodaje „biber spreja“ i suzavaca za čiju kupovinu su „žene u redovima čekale“.

Dodao je da je to dovelo i do protesta uglavom žena u dva najveća grada – Beogradu i Novom Sadu.

Kovačević je, uoči glasanja o dnevnom redu, kazao da i njegovo neusvajanje „pokazuje jasno artikulisan politički“ stav većine.

Napomenuo je da su na sednicu pozvani predstavnici Ministarstva kulture i informisanja ali da se nisu odazvali, te izrazio razočarenje zbog toga.

Bakarec i Jovanović, za razliku od Kovačevića smatraju da se radi o pokušaju privatizacije i zlouptrebi institucija.

„Predloženi dnevni red predstavlja inkviziciju i lov na veštice“, kazao je Bakarec koji je izneo i proceduralne primedbe na zakazivanje sednice.

Jovanović je ocenila da Kovačević ne želi da radi u skladu sa demokratskim procedurama, te, kao i Bakarec, ukazala da kada je prećeno porodici predsednika Srbije niko na strani opozicije nije reagovao.

Optužili su ga i da želi da omogući opoziciji da uredjuje medije i da je, kako su naveli „zloupotrebio slučaj u funkciji onog što je opoziciona politika“.

Poslanici opozicije – Tatjana Manojlović (DS), Aleksandar Jovanović Ćuta i Djordje Pavićević (Zeleno levi blok ) i Danica Grujić (Ujedinjeni) su podržali predloženi dnevni red kao i lider Dveri Boško Obradović i Zavetnici.

Manojlović je kazala da su neke stvari iznad političkih razlika, te ukazala na neophodnost negovanja i kulture dijaloga.

Rekla je da je taj intervju uznemirio javnosti a pre sve žrtve silovanja, te oštro osudila njegovo objavljivanje.

Grujić je kazala da je javnost, po tom slučaju pokazala izuzetnu osetljivost, te ukazala da institucije nisu regovale.

Smatra da je zato neophodno da resorni Odbor zaseda i da se potom pošalje poruku, kao i da, kako je naglasila uvek reaguje na govor mržnje.

Jovanović Ćuta je poručio poslanicima vlasti da su na sednicu trebali da dovedu i vlasnika Informera, te ocenio da je to što objavljuje „toksičnije od sumporne kiseline“.

Pavićević je kazao da mu je jasno da vlast štiti vlasnika Informera te dodao da „nije jasno kako mogu da brane ono što se dogodilo“.

Ocenio je da je tim intervjuom prekršen i Zakon o informisanju i da je i tužilaštvo trebalo da reaguje.

Ukazao je da Informer dobija novac, putem projektnog finansiranja i od Beograda i drugih gradova, te dodao da bi ta praksa za sve one koji krše novinarski kodeks trebalo da bude prekinuta.

Prva tačka predloženog dnevnog reda je bila da se razmatra način na koji je sačinjen i objavljen intervju u Informeru 28. septembra.

Razmatranje pitanja zloupotrebe privatnih medija od strane vlasnika u sopstvene svrhe, takodje je bilo predloženo.

Trebalo je da se razmatra i predlog Tatjane Manojlović da se organizuje javno slušanje na temu odgovornosti medija i utvrđivanje mehanizma umanjenja štete nanete žrtvama i celokupnoj javnosti.

(Beta)

