Održan protest na skveru Milene i Gage zbog nasrtaja 'divljeg investitorskog urbanizma'

Dva društva – za uredjenje i ulepšavanje Krunskog venca i za ulepšavanje Vračara, održala su danas protest na Skveru Milene i Gage u toj beogradskoj gradskoj opštini, zbog novog „nasrtaja divljeg investitorskog urbanizma“.

Predstavnici dva vračarska udruženja gradjana traže od nadležnih gradskih vlasti da zaštite ovaj Skver, gde investitori planiraju rušenje tri predratna vredna arhitektonska objekta i gradnju nekoliko višespratnica.

Predstavnica Društva za uredjenje i ulepšavanje Krunskog venca Neda Maletić rekla je da na Vračaru više nije moguće ispratiti sve „investitorske nasrtaje“ koliko ih je poslednjih godina.

„Zato od nadležnih tražimo sistemska rešenja – ograničenje visine novih zgrada do 15 metara kako bi se bolje uklopile u postojeće stanje i ograničenje zauzeća placeva“, navela je Maletić.

Ona je dodala da na Vračaru sada ima sve manje zelenih površina, kao i da je generalno životna infrastruktura preopterećena.

„Takodje, tražimo i da se uvedu stroga pravila gradnje koja će odrediti koji materijali mogu da se koriste i kako će oblikovno arhitektonski objekti biti rešeni. Danas je potpuni nesklad u stilskim rešenjima“, kazala je ona.

Predsednik Društva za ulepšavanje Vračara Aleksandar Arsenijević rekao je na protestu da vlasnike objekata na Skveru Milene i Gage, čije se rušenje planira, niko ništa nije pitao.

„Plan o rušenju se pravi bez ikakvog dogovora s vlasnicima, a planom izgradnje višespratnica trg gubi svaki smisao“, dodao je Arsenijević.

On je kazao da je situacija slična i na Neimaru, gde je „veliki nasrtaj investitora“.

„Na 20, do 30 mesta nasrću investitori i nama je cilj da u saradnji sa Skupštinom grada Beograda to sprečimo do donošenja Plana o zaštiti Neimara“, zaključio je predsednik Društva za ulepšavanje Vračara.

(Beta)

