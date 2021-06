OEBS traži hitno ispitivanje pretnje smrću Marku Vidojkoviću

Predstavnica OEBS-a za medije Teresa Ribeiro pozvala je danas da se odmah istraži pretnja smrću upućena u Srbiji piscu i novinaru Marku Vidojkoviću i procesuiraju odgovorni.

„Pretnja smrću usmerena na novinara Marka Vidojkovića u Srbiji treba odmah da bude istražena i odgovorni sudski gonjeni. Onlajn nasilje prema novinarima predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik i može da ih odvraća od nastavljanja njihovog važnog rada u društvu“, napisala je ona na Tviteru.

Novinar i pisac Marko Vidojković, voditelj TV emisije „Dobar, loš i zao“ koja se emituje na kanalu Nova S, primio je pretnju smrću 20. juna putem Instagrama.

Death threat targeting journalist #MarkoVidojković in #Serbia should be immediately investigated and those responsible for it prosecuted. Online violence against journalists poses serious safety risks and can deter them from continuing their important work in society.

— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) June 21, 2021

(Beta)

