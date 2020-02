Ofanziva Berlina: Nemci ne prepuštaju Kosovo Americi

Poziv Aljbinu Kurtiju, novom premijeru privremenih institucija Kosova, iz Berlina, da poseti Nemačku, ali i najavljeni sastanak nemačke kancelarke Angele Merkel sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem sugerišu da Nemačka neće tako lako prepustiti Americi da preuzme vođenje rešenja pitanja oko Kosova.

Da li Berlin ovim pozivima pokušava da pretekne već aktiviranu američku politiku oko rešavanja kosovskog pitanja?

Nemačka ne da Americi pregovore

Zoran Milivojević, bivši diplomata, slaže se sa tezom da ovim potezom Nemačka pokazuje nameru da se aktivno uključi u rešavanje kosovskog čvora i da imenuje svog specijalnog izaslanik za ove pregovore.

„Sasvim je jasno da Nemačka želi da se uključi u proces i da ne želi da u ime i za račun evropskih, ali pre svega nemačkih interesa, prepusti Amerikancima da to rade“, navodi Milivojević.

Milivojević napominje da postoji velika razlika između američkog i nemačkog pristupa za rešenje ovog pitanja.

Različiti pristup Berlina i Vašingtona

„Američki pristup je pragmatičniji i oslanja se na ono što može da se postigne, bez obzira na krajnji rezultat u ovom trenutku, dok je Nemački pristup na liniji već poznatog tvrdog stava, a to je — priznavanje realnosti u sadašnjim okvirima, što znači — Srbija bez Kosova i Metohije i u postojećim granicama“, objašnjava naš sagovornik.

Po njegovom mišljenju jasno je da Nemačka želi da iskoristi svoju poziciju i da žuri da pretekne Amerikance, koji postižu poene sa najavom mogućeg otvaranja vazdušnog i železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine. Berlin hoće da nametne platformu za rešavanje kosovskog čvora.

„Nemačka na taj način daje do znanja Americi da je to ipak evropsko pitanje i da njena nadležnost ima dva cilja: prvo da zaštiti interese EU u funkciji nove geopolitike Evrope koja želi da ovaj prostor privuče u svoju orbitu. Drugi motiv Nemačke je njen specifičan, da kažem, istorijsko-geostrateški interes. Ona ovaj prostor vidi pod svojom sferom uticaja, i to ne želi da ispusti“, napominje on.

Poslednja šansa za Merkel

Ono što je interesantno u celoj priči, dodaje naš sagovornik, je kontekst u kome se sve ovo odvija, a to je pokušaj suzbijanja američkog uticaja, ali i da se iskoristi činjenica da će Nemačka u drugoj polovini godine preuzeti predsedavanje EU.

„To daje mogućnost da se u dijalogu za vreme njihovog predsedavanja nešto ostvari. A ne treba zaboraviti i da je ovo poslednja godina vladavine Angele Merkel, gde ona mora da pokaže vrhunac svog uticaja“, zaključuje Milivojević.

Srpski predsednik Aleksandar Vučić je, uoči puta za Berlin, najavio da tamo ide da razgovara o metodologiji razgovora o rešavanju kosovskog pitanja i podvukao da niko ne može da smisli plan koji kaže — „uzmi ili ostavi“.

