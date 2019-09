Okrugli sto: Opterećenost sudova i nerazumno trajanje sporova jer sudstvo nije nezavisno

Razlog opterećenosti sudova u Srbiji u parničnim predmetima i nerazumnog trajanja sporova je što sudstvo nije nezavisno i što Vrhovni kasacioni sud ne zauzima stavove o gorućim pravnim problemima, ocenenje je danas na skupu u Beogradu.

Potpredsednik Advokatske komore Beograda Jovica Todorović rekao je na okruglom stolu u beogradskom Medija centru da su sudovi prenatrpani, da je „mašinerija zapušena“, a da je problem što se niko ne bavi time kako da je popravi.

„Da bi se poboljšala ekfikasnost i brzina sudjena i kvalitet sudskih odluka prvi uslov jeste da se izvršna vlast skine sa grbače sudske vlasti“, istakao je Todorović.

Kako je dodao, tek posle toga sama sudska vlast treba da preuzme odgovornost da poradi na tome da edukuje i osposobi kadrove i garantuje izbor i napredovanje po apsolutno transparentnim i fer kriterijumima, koji će omogućiti da sudske odluke donose najkvaliteniji pravnici i sudije.

„Neophodna je i politička odluka da država kao celina obezbedi neophodne resurse da bi se sve to sprovelo, a to su novac, prostorije i kadrovi i da ti resursi budu ravnomerno rasporedjeni u skladu sa potrebama pojednih oblasti države“, rekao je Todorović.

Advokat Vladimir Gajić i predstavnik Narodne stranke rekao je da je sva odgovornost na sudovima i izvršnoj vlasti koja njima komaduje.

On je kazao da je „endemski problem taj što Srbija nema sudsku vlast i nezavisnost sudstva“.

Kao problem, on je naveo i prosvetni sistem koji ne obezbedjuje uslove da deca nauče da misle, odnosno da budu slobodni ljudi.

Kako je istakao, ne postoji predlog koji bi rešio iz korana probleme jer Srbija nije pravna država zasnovana na vladavini prava, a to podrazume da ima sudsku vlast i nezavisno sudstvo i fakultete koji su u stanju da izbace kvlitetne buduće sudije, tužioce i advokate.

„Sve ove amaterske reforme koje se pokušavaju izmenama procesnih zakona i medijacijama su još više unazadile mogućnost da se efikasnije dodje do nekog konačnog i pravog ishoda i rešenja problema. Unapredjenja sudstva nema dok ne postanemo pravna država i ne promenimo sistem koji će da stvori advokate, sudije i tužioce kao slobodne ljude, koji misle svojom glavom“, rekao je Gajić.

Advokat Vojin Biljić i poslanik Dosta je bilo rekao je da je razlog za opterećenost sudova neadekvatna reakcija pravosudja na promenjene okolnosti, odnosno što su nastavili da sude po matrici koja je postojala u samouprvanom socijalizmu, kada se parnica svodila na trivijalne imovinske sporove i radne odnose.

Kako je istakao, ignoriše se stvarna uloga Vrhovnog kasacionog suda koji ne zauzima stavove o gorućim pravnim problemima i ne preuzima teret vodjenja pravosudne politike.

„Ukoliko Vrhovni sud i dalje odbija da vodi politiku sudjenja, a pre toga identifikuje stvarne probleme oni nikada neće biti rešeni dok sudovi i dalje neće imati neophodan integritet da se odupru politčkim uticajima koji su samo posledica autorazgradnje pravosudja od strane samih sudija“, rekao je Biljić.

On je rekao da medijatori i notari ne mogu rešiti probleme ni izvršitelji pretpanosti sudova, ni smanjiti sporove sve dok ne dodje do primene prava, za šta su adresa sami sudovi pre svih Vrhovni.

Advokat Aleksandar Petrović i predstavnik Pokreta slobodnih gradjana kao jedan od razloga prenatrpanosti sudova je naveo masovne tužbe i sporove protiv države, a u pitnju su, kako je rekao, desetine hiljada tužbi.

On je kao probleme istakao i to što država uvodi nove „paraprofesije“ notare i medijatore, i to što je najavljenom izmenom zakona predvidjeno uvodjenje obavezna medijacija, a što će činiti lica koja nisu pravnici, te da to vodi u „novi vrtlog“.

Okrugli sto „Opterećenost sudova parničnim predmetima i razumno trajanje sporova“ organizovala je Slobodna televizija. Pozivu se nisu odazvali predstavnici Advokatrske komore Srbije i sudova.

