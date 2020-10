Olenik: Direktan prenos gaženja Ustava Srbije

Advokat za ljudska prava Aleksandar Olenik izjavio je da su gradjani Srbije večeras imali priliku da gledaju „direktan prenos gaženja Ustava“, jer predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije taj koji treba da odlučuje o sastavu Vlade Srbije.

„Na RTS i Pink, uživo, direktan prenos gaženja Ustava. Predsednik ne odlučuje o prioritetima vlade, niti o politici vlade, on ne odlučuje o sastavu vlade to jest o ministrima, on samo skupštini predlaže budućeg predsednika vlade“, napisao je Olenik na Tviteru.

U objavi na Tviteru Olenik je upitao i „ko još poštuje Ustav“ u Srbiji.

(Beta)

