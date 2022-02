Olenik: Protiv Danice Grujičić se vodi krivični postupak za lekarsku grešku

Advokat Aleksandar Olenik izjavio je danas da se protiv dr Danice Grujičić vodi krivični postupak za lekarsku grešku, odnosno za krivično delo Nesavesno pružanje lekarske pomoći sa smrtnim ishodom.

Olenik je agenciji Beta kazao da je zbog istog dogadjaja iz 2013. godine, kada je preminula pacijentkinja Dušanka Momčilović (75) iz Beograda, pri kraju i postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Ovaj postupak se, kako je rekao, vodi protiv države Srbije jer „tužilaštvo nije uradilo baš ništa“, čime je povredjeno pravo na brzu i efikasnu istragu, kao deo prava na život iz člana 2. Evropske konvencije.

„Početkom 2013. godine, okrivljena dr Danica Grujičić je izvela operaciju koja je dovela do trovanja pacijenta bakterijom Clostridium Difficile, a što je kasnije dovelo do sepse i smrti pacijentkinje Dušanke Momčilović. Kao posebna radnja izvršenja ovog krivičnog dela, predvidjeno je i ne primenjivanje odgovarajućih higijenskih mera, što se i desilo u ovom slučaju“, rekao je Olenik.

Dodao je da je sada pokojna pacijentkinja, pre operacije detaljno pregledana i testirana, te da je utvrdjeno da nije imala trovanje ovom bakterijom, niti sepsom, niti bilo kojom drugom bakterijom.

„To je bio obavezan uslov za izvodjenje same operacije“, istakao je advokat.

Olenik je početkom 2013. godine podneo krivčnu prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu s očekivanjem da se prvo uradi medicinsko veštačenje, što je uobičajeni i prvi korak u svim postupcima za lekarsku grešku.

„Nakon proteka više od pet godina, tužilaštvo nije učinilo ni jednu istražnu radnju, pa ni veštačenje, te nam je te 2018. godine, bilo jasno da je ovo već vidjen scenario po kome se opstrukcijom tužilaštva, predmeti dovode do zastarelosti. Kako bi poznatu i politički uticajnu okrivljenu dr Danicu Grujičić ipak nekako izveli pred nezavistan sud i kako bi naterali tužilaštvo da radi svoj posao, te 2018. godine smo pokrenuli i postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu“, ispričao je Olenik.

Po njegovim rečima, do prvog koraka tužilaštva u ovom predmetu dolazi tek 2020. godine, i to kao reakcija na postupak pred sudom u Strazburu.

„Taj prvi korak, koji je preduzelo Prvo osnovno javno tužilaštvo je odbacivanje naše krivične prijave i to od strane zamenika javnog tužioca Marije Lukić. Nakon sedam godina, krivična prijava je odbačena, a da nije izvršeno medicinsko veštačenje. Mi smo odmah uložili prigovor Višem javnom tužilaštvu, koji je usvojen i kojim je, konačno naredjeno izvodjenje medinskog veštačenja. Inače, bez medicinskog veštačenja se nikako ne može utvrditi postojanje lekarske greške i prosto nema valjanog razloga da se ono ne uradi, osim ako se ne vrši opstrukcija postupka“, kazao je advokat.

Dodao je da je u decembru 2020. godine, nakon više od sedam godina uradjeno medicinsko veštačenje, kojim je potvrdjeno trovanje bakterijom Clostridium Difficile, a što je kasnije dovelo do sepse.

„Trenutno se radi dopunski nalaz i veštačenje, po našem zahtevu, u kome će se veštaci izjasniti na pitanje higijenskih mera koje su bile preduzete, jer se o ovome do sada nisu izjasnili. Što je najgore, tužilaštvo im i nije naredilo da se izjasne o preduzetim higejnskim merama i ako je to radnja izvršenja krivičnog dela za koje je okrivljena dr Grujičić. Zbog proteka vremena je izgledno da će ipak doći do zastarevanja i ovog postupka, a dr Grujičić neće imati priliku da porodici pokojne pacijentkinje i sudijama objasni kako je došlo do smrti i to samo zato što je tužilaštvu trebalo više od sedam godina da izvrši medicinsko veštačenje“, kazao je Olenik.

Naveo je da jedina delimična satisfakcija može biti odluka suda u Strazburu, „ali je tu tužena država Srbija, a ne okrivljena dr Danica Grujičić“.

Grujičić je direktorica Instituta za onkologiju radiologiju i prva na poslaničkoj listi „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“.

(Beta)

