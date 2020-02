Olenik: Srbija na Zapadu i u NATO-u, Vučić i SzS su jednoumlje

Predsednik Gradjanskog demokratskog foruma (GDF) Aleksandar Olenik izjavio je da politiku koju vodi Evropski blok definiše parola „Srbija na Zapadu i u NATO paktu“ i optužio i vlast i opoziciju okupljenu oko Saveza za Srbiju za „jednoumlje“.

„Svi odlaze u EU i na zapad, a niko na istok i u Evroazijsku uniju. Jedini način da vratimo one koji su otišli i da zadržimo one koji bi da odu jeste da implementiramo pravila koja postoje na zapadu. Najbrži i najefikasniji način da to uradimo je agresivna reforma u našem društvu tako što ćemo da prepišemo sva pravila koja važe u Evropskoj uniji. Ako to ne napravimo i nastavimo da gradjane i Srbiju guramo ka Evroazijskoj uniji ovde neće niko da ostane“, naveo je Olenik sinoć na tribini GDF u Prijepolju.

Ocenio je da u ovom trenutku u Srbiji postoje dva jednoumlja koja se nameću: jedno je režimsko jednoumlje – da Srbija živi zlatno doba i da smo na dobrom putu, koje se nameće uglavnom medijskim manipulacijama, a drugo dolazi od nacionalista i konzervativaca i od Saveza za Srbiju, koji nameću ideju bojkota.

„I jedno i drugo nam nameću nacionalisti, i oba rešenja odgovaraju samo Aleksandru Vučiću“, ocenio je Olenik.

Portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Marton odbacio je optužbe na račun te stranke i koalicije Vojvodjanski front kojoj pripada i dodao da niko u Srbiji ne vidi separatizam u Republici Srpskoj, „ali ga vide u Vojvodini gde separatizma nema“.

„To što mi želimo da Vojvodina upravlja svojim dobrima i sa svojim bogatstvima nije separatizam. Nekad je pokrajina bila motor razvoja ove zemlje, ali sada više nije bogata. Beogradski sam djak i nemam ništa protiv Beograda ali imam protiv stava da je sva pamet u Beogradu, ali ne medju gradjanima nego u Vladi Srbije, institucijama i u skupštini, gde od 250 poslanika Beograd ima oko sto poslanika iz Beograda“, kazao je Marton.

