Operacija „prazni rafovi“: Sever Kosova otvara novu stranicu borbe protiv bezumlja

Posle sedmomesečne primene prištinske takse od 100 odsto uvedene na robu kupljenu u centralnoj Srbiji koja je ispraznila rafove, srpski privatnici sa Severa KiM su rešili da stave ključ u bravu.

Prehrambene radnje, dućani, kiosci, pa čak i pekare na severu KiM od ponedeljka će biti zatvorene, a sa njima će se solidarisati ugostiteljski objekti, pa čak i benzinske pumpe. Dok Priština sprema nove mere protiv Srba, a Beograd odgovor, Srbi više ne mogu da izdrže anticivilizacijske albanske takse.

Na ivici katastrofe

Predsednik Udruženja privrednika na severu Kosmeta Radoš Petrović kaže da su nestašice osnovnih životnih namirnica, hleba, mleka, brašna, šećera, soli, ulja, stanovništvo na severu Kosmeta dovele na ivicu humanitarne katastrofe. Tako su pekare u proteklih 10 dana čak za 60 odsto smanjile isporuku hleba, a toliko dana već na Sever ne stiže mleko, kao ni mlečni proizvodi.

Da su nestašice evidentne ne spori ni Priština, ali za to ima objašnjenje. Prehrambeni proizvodi se kriju po kućama, ali je prištinska vlada svesna takvog „plana improvizacije humanitarne krize“, izjavio je premijer takozvanog Kosova i najveći protivnik ukidanja taksi Ramuš Haradinaj.

Legalista Ramuš

Zato je valjda pribegao dodatnim merama kako se srpski proizvodi više ne bi doturali na sever Kosmeta. Legalista Haradinaj je ovih dana saopštio da je Priština preduzela konkretne akcije „u sprečavanju i borbi protiv svih prekograničnih nezakonitih aktivnosti“ na severu Kosova. Kako je rekao, postoji tendencija da se Priština prisili da zatvori oči pred krijumčarenjem. A ne krijumčari se samo hrama.

Krijumčari mogu da nose narkotike i oružje, naveo je Haradinaj. Čovek to dobro zna. Zato je odlučio da sprovede akciju na zelenom pojasu dela administrativne linije između centralne Srbije i Kosova i Metohije.

To bi trebalo da znači da takozvanim alternativnim pravcima više ni muva ne bi mogla da proleti, a kamoli kamioni sa švercovanom robom o koju su se, kako dobri poznavaoci situacije kažu, najviše ovajdili upravo neki na funkcijama u Prištini koji su privatno dobro unovčili to što su u pravom trenutku umeli da okrenu glavu.

Posle izjave portparola Kfora Vinčenca Grasa da na severu Kosova, prema saznanjima te vojne misije, ne postoji opasnost od humanitarne krize, jasno je da se Beograd ni u ovoj situaciji ne može osloniti na pomoć takozvane međunarodne zajednice.

Odgovor Beograda nije za javnost…

Komentarišući najnoviju situaciju, nekadašnji šef Koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju, odličan poznavalac prilika u pokrajini, Nebojša Čović kaže da ga ne čudi što Priština smatra da je reč o friziranoj humanitarnoj krizi jer polaze od toga kako su oni radili.

A znamo, ističe on za Sputnjik, da su lažna humanitarna kriza, lažni Račak i ostale stvari poslužile da se ocrni Srbija kako bi se sprovela NATO agresija.

Na pitanje, koliko je u trenutnoj situaciji izvodljivo da se obezbedi snabdevanje građana na severu Kosova, od čega Beograd, kako je poručio, neće odstupiti, Čović je bio kratak:

„Kako će Srbija reagovati i koji mehanizmi će biti upotrebljeni u smislu snabdevanja i obezbeđivanja normalnog života srpske zajednice, ali i ostalih građana severa KiM to nije baš za javnu priču. Ali da je to naša obaveza, obaveza je.“

Zadatak Srbije je da svoje građane štiti i da reši problem snabdevanja srpskog stanovništva na severu Kosova i Metohije, naglasio je Čović. Biće tu, smatra on, „određenih operativnih problema“, jer ekipa iz Prištine ima zadatak da situaciju i ambijent drži stalno na ivici krize, na ivici eskalacije incidenta i na taj način permanentno provociraju.

Cilj je ogoljen

Najnovija situacija je, prema njegovoj oceni, samo ogolela celu prištinsku priču.

„Ono što je sada potpuno evidentno i jasno čak i onima koji nisu verovali kakve su bile namere sa taksama i nizom provokacija Haradinaja, da je njihov zadatak i cilj da izvrše pritisak na srpsku nacionalnu zajednicu, da izazovu nesigurnost i time proizvedu dalje iseljavanje Srba sa prostora KiM“, istakao je Čović.

Ali sada je isto tako jasno, smatra on, da je sa tim ljudima u Prištini bilo kakav dogovor gotovo nemoguće postići.

„Njihov projekat nezavisnog Kosova je u pitanju, on propada. Nedavno su u Tirani bile mnoge međunarodne delegacije i veoma su neprijatno bili iznenađeni jer je od Tirane, albanskog homogenog faktora, stigla jasna i klasična ucena — ako ne dobijemo datum za otvaranje pregovora sa EU onda otvaramo plan za ujedinjene svih Albanaca“, kazao je sagovornik Sputnjika.

Ili sve ili „velika Albanija“

On zato napominje da je do odlaganje samita u Parizu došlo zbog taksi, ali i zbog ucene koju su Albanci izneli međunarodnim zvaničnicima u Tirani. Dobar poznavalac situacije na tim prostorima objašnjava da Albanci tako funkcionišu.

„Ne ucenjuje samo Tirana, već i Tači, Haradinaj. Sistem im je — ili ćete nam dati sve što tražimo ili pravimo ’veliku Albaniju‘. Njihov sistem je uvek ucena kada nešto treba da ispune. I mislim da to podržavaju pojedini američki senatori i kongresmeni“, naglasio je Čović.

On je rekao da ga nije iznenadila izjava portparola Kfora, jer smo do sada imali priliku da se uverimo koliko su njegove izjave bile realne i tačne, a koliko navijačke u korist Albanaca. Čović je dodao da to nije jedina strana na koju ne možemo da se oslonimo u ovoj situaciji.

„Moramo dosta toga da uradimo sami, pa ćemo videti gde smo, ali očigledno je da su to sve elementi pritiska na Srbiju da se prizna nezavisnost Kosova i Metohije. I ti pritisci će se nastaviti i probaće permanentno da proizvode incidente“, nema dilemu Čović.

Albanci uporno pokušavaju na svaki način da ovladaju severom Kosova i Metohije, napomenuo je on, ali i dodao da je potpuno siguran da to nikada neće uspeti, a sve što se dešava treba staviti u taj kontekst.

(Sputnjik)