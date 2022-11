Opozicija na sednici Skupštine Srbije navela razloge protiv usvajanja rebalansa državnog budžeta

Poslanica Narodne stranke Marina Lipovac Tanasković izjavila je danas na sednici Skupštine Srbije o rebalansu državnog budžeta da 560.000 Beogradjana nema kanalizaciju i da su gradski potoci pretvoreni u fekalne kolektore.

Ona je ministre finansija i gradjevinarstva Sinišu Malog i Gorana Vesića pitala zašto nisu izgradili kanalizaciju dok su upravljali Beogradom.

„Nemojte da govorite o onima na vlasti pre vas, jer ste pre SNS-a na vlasti bili vi“, rekla je Lipovac Tanasković.

„Zašto, gospodine Vesiću, niste kao prvi čovek Beograda izgradili kanalizaciju, zašto nema kanalizacije u Sremčici, na levoj obali Dunava, u Kaludjerici? Zašto, gospodine Mali, niste kao gradonačelnik Beograda uradili kanalizaciju, zašto 560.000 Beogradjana nema kanalizaciju?“, pitala je ona.

Lipovac Tanasković je povodom Vesićeve izjave da se grade velika postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ministru rekla da je on obustavio izgradnju takvog postrojenja u za Beograd, Velikom Selu.

„Nemamo mi ništa protiv zaduživanja od 70 miliona evra za izgradnju kanalizacije u opštinama širom Srbije, ali se protivimo zaduživanju od 330 miliona evra za Nacionalni stadion, a i sami znate da nema kanalizacije ni u Beogradu, ni u drugim gradovima Srbije“, rekla je ona.

Poslanik kalicije Moramo-Zajedno, Djordje Miketić, naveo je razloge zašto Stari savski most u Beogradu ne sme biti srušen.

„Iz istorijskih razloga, to je jedini most u Evropi koji Nemci nisu srušili. Takodje, on je istorijska celina sa Starim Sajmištem (gde je tokom Drugog svetskog rata bio koncentracioni logor). Most treba rekonstruisati“, a njegovo rušenje će „dovesti do totalnog kolapsa saobraćaja“, rekao je Miketić.

Poslanica grupe Ujedinjenih, Jelena Milošević, ponovila je da ta grupa neće podržati predlog za rebalans budžeta, jer on nije transparentan i nije smišljen za gradjane Srbije.

„Inflacija jede plate i penzije i prosečan gradjanin nema prosečnu platu. Gradjani žive na rate. Je l’ ste gledali popis, gde su mere za zaustavljanje iseljavanja ljudi?“, kazala je ona.

Poslanik grupe Ujedinjeni, Janko Veselinović, izjavio je da je ministar Siniša Mali vodjenjem finansija doveo milion ljudi na ivicu gladi i okrivio ga da je novac iz budžeta potrošio za „kupovinu glasova“.

„Kako vi ubirate prihode? Tako što kineskoj kompaniji, konkretno u Boru, koja na godišnjem nivou ima proizvodnju od dve milijarde evra, uzmete pet odsto od tog iznosa. To je kriminal! Dali ste izmedju dve i tri milijarde evra za Beograd na vodi, a od toga je Srbija dobila 3,5 miliona evra, što je jedan odsto od uloženih sredstava“, kazao je Veselinović.

(Beta)

