Opozicija posle noći u Skupštini: Ostvarili smo malu pobedu nad režimom

Poslanici opozicije koji su prošlu noć proveli u Skupštini Srbije u znak protesta što nemaju mogućnosti da predstave svoje amandmane na predlog budžeta, ocenili su danas da su time pokazali „slogu i jedinstvo u odbrani demokratije i vladavine prava“ i da su ostvarili „malu pobedu nad režimom“.

Oni su na konferenciji za novinare u holu Skupštine Srbije najavili da će sutra u 18 časova učestvovati na protestu protiv nasilja na beogradskom Studentskom trgu i pozvali gradjane da se priključe tom skupu.

Lider Dveri Boško Obradović ocenio je da su poslanici opozicije prošle noći „vratili makar malo časti Narodnoj skupštini“ i najavio da je to „samo početak našeg otpora i bunta u parlamentu“.

„To je jedno, a drugo su ulični protesti i gradjanski but protiv ove nakaradne i štetočinske vlasti. Sutrašnji protest je prirodan nastavak onoga što smo noćas radili. Mislim da se nešto krenulo dešavati, da je sve više tačaka otpora vlasti, a jedna od njih je tokom noći bio i Dom Narodne skupštine“, kazao je Obradović.

On je odbacio navode predsednika Srbije Aleksandra Vučića i pojedinih medija da se na sutrašnjem protestu u Beogradu mogu očekivati neredi, i upozorio da „ukoliko poleti neka kamenica ili Molotovljev koktel, znajte da je to uradio neki član Srpske napredne stranke kako bi diskreditovao miran protest protiv nasilja“.

„Kao jedan od budućih učesnika sutrašnjeg skupa, mogu da kažem da niko od nas neće koristiti nasilne metode. Zna se ko je nasilan u ovom društvu, ako se desi bilo šta na sutrašnjem protestu, znajte da će to uraditi aktivisti SNS-a“, rekao je lider Dveri.

Šef poslanika Demokratske stranke Goran Ćirić kazao je da je opozicija noćas bila jedinstvena jer je „kap prelila času, posebno zbog nasilja koje se iz skupštine prelilo na ulice“.

„Videli smo kako je ubijen Oliver Ivanović, da su svi koji drugačije misle postali meta napadača, da je Borko Stefanović udaren šipkom u potiljak. Zato smo se ujedinili i našli ovaj model saradnje“, kazao je Ćirić i dodao da opozicija želi da spreči eventualne žrtve na obe strane.

Poslanik Socijaldemokratske stranke (SDS) Marko Djurišić ocenio je da su poslanici opozicije koji su noć proveli u zgradi parlamenta, pokazali da skupštinska rasprava može izgledati „drugačije nego u poslednje dve i po godine“.

„Borba protiv nasilja se intenzivira, cele nedelje smo se borili u parlamentu protiv toga da nam se ne dozvoljava da govorimo o drugačijim idejama i predlozima od onih koje zastupa vlast. Nastavićemo da se zajedno s gradjanima borimo za normalnu, pristojnu Srbiju bez nasilja – kriminalnog ili političkog“, kazao je Djurišić.

Samostalna poslanica Marinika Tepić kazala je da će sloga i jedinstvo koje je šest opozicionih poslaničkih grupa pokazalo prošle noći u Skupštini Srbije, trajati i dalje, jer kako je rekla, „povlačenja pred nasiljem više nema“.

„Nemamo prava, niti smemo da se povučemo pred generatorima mržnje, huškanja i nasilja. Noćas smo na simboličan način iskazali protest protiv opšteg nasilja koje se odavde preselilo na ulice“, rekla je Marinika Tepić i dodala da će se poslanici šest opozicionih poslaničkih grupa pridružiti sutrašnjem protestu gradjana u Beogradu.

Navodeći da poslanici tih opozicionih grupa predstavljaju 850.000 gradjana koji su glasali za njih na izborima, poslanica Pokreta centra Tatjana Macura kazala je da su ti poslanici noćas pokazali „nesvakidašnje jedinstvo koeg nije bilo u poslednje dve i po godine u parlamentu“.

„Postigli smo minimum konsenzusa da se zajedno borimo, jer osećamo obavezu da dignemo glas protiv dešavanja u parlamentu“, kazala je Macura i ocenila da „nije pravi trenutak“ da opozicija napusti Skupštinu Srbije, dok, kako je rekla, postoji grupacija koja je formalno opozicija, ali koja se u svemu slaže sa skupštinskom većinom.

Djordje Vukadinović iz poslaničke grupe Pokret za spas Srbije – Nova Srbija ocenio je da je noćašnji čin pokazao da je opoziciono jedinstvo moguće i korisno, „bez obzira na brojčanu i institucionalnu dominaciju vlasti“.

„U istom smo stroju kada je reč o odbrani demokratije, vladavine prava, mogućnosti rasprave u parlamentu – to je ono najvažnije što smo naučili prehodnih nekoliko dana. Poslali smo poruku vlasti da se neće tolerisati ni institucionalno, ni fizičko nasilje, ni u Skupštini Srbije, ni na ulici“, rekao je Vukadinović.

Upitan zašto opozicija nije ranije delovala jedinstveno, on je kazao da je jednim delom za to odgovorna sama opozicija, ali i ocenio da je to dobro jer je pružila priliku vlasti i gradjanima da vide „o čemu se ovde radi“.

„Mi smo sve pokušali: i lepim i ružnim, i umerenije i tolarentnije – što sam uglavnom ja oličavao, i radikalnije, ali se uvek isto završavalo. Ništa nije vredelo, pokazalo se da ni apeli na skupštinsku većinu, ni radikalizacija ne pomažu jer oni rade isto kada je budžet u pitanju. Nema tog važnog predloga koji bi mogao da spreči većinu da vrši ovu sramnu opstrukciju“, kazao je Vukadinović.

(Beta)