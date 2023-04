Opozicija traži sednicu skupštinskog Odbora za prava deteta zbog slučaja devojčice iz Mirijeva

Opozicione poslaničke grupe u Skupštini Srbije zatražile su danas sazivanje sednice skupštinskog Odbora za prava deteta, nakon slučaja osmogodišnje devojčice koju je otac držao zatvorenu u stanu u beogradskom naselju Mirijevo.

Poslanica grupe Moramo-Zajedno Danijela Nestorović rekla je novinarima u skupštini da je taj zahtev potpisalo 11 opozicionih članova odbora i da je on u ponedeljak upućen predsedniku tog odbora Vladimiru Orliću, koji je i predsednik parlamenta.

Dodala je da je zbog toga dat rok od tri dana da ta sednica bude sazvana, nakon čega će, ukoliko se to ne desi, sednicu po poslovniku sazvati potpredsednica odbora.

„Mi zahtevamo da se oni koji su vršili krivično delo nesavestan rad u službi imenuju – i radnici Centra za socijalni rad i oni koji rade u lokalnoj samoupravi koji su bili u obavezi da obaveste taj centar o tome da dete nije upisano u predškolsku i školsku ustanovu, kao i zdravstvene ustanove“, kazala je Nestorović.

Poslanica Narodne stranke i potpredsednica Odbora za prava deteta Slavica Radovanović kazala je da je tri puta slala dopise predsedniku odbora sa molbom da se zakaže sednica, ili da nadležnost za vođenje prenese na nju ukoliko ne može da postigne zbog obaveza predsednika parlamenta.

„Mi do sada nijednu sednicu nismo održali, samo sam jednom dobila odgovor da se čeka izveštaj od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, na šta sam ja odgovorila da je to dobro, ali da to ne treba da bude razlog da se sednice ne održe“, kazala je ona.

Radovanović je dodala da su širom Srbije izlepljeni plakati „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, a da su oni „u situaciji da mole da se održi sednica Odbora za prava deteta“ na kojoj bi se razmatrali svi problemi.

„Pozivam sve koji su odgovorni za ovakve propuste i za ovakvo nepostupanje da podnesu ostavke i da ljudima profesionalcima, kao što smo mi koji iniciramo, daju mogućnost da vodimo ovaj odbor“, naglasila je zamenica predsednika odbora.

Poslanica grupe Zeleno-levi klub Biljana Đorđević kazala je da su se neki odbori sastajali po šest ili sedam puta, a neki samo po jednom ili dva puta, poput Odbora za prava deteta, ali i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

„Ovde ne samo da ne funkcionišu plenarne sednice, nego ni odbori ne rade u onoj meri u kojoj bi mogli. Ako ništa drugo, barem bi mogli na tim odborima, koji imaju vrlo striktne i jasne nadležnosti čime bi trebalo da se bave, mnoga od pitanja koja potresaju javnost i koja su od interesa za građane i građanke, mogla da budu raspravljana“, kazala je Đorđević.

Prema njenim rečima, izgovori da se čekaju nekakvi izveštaji iz ministarstava ne mogu da budu adekvatno objašnjenje, jer je sada javnost uznemirena činjenicom da jedno dete može da živi u ropstvu.

Poslanica stranke Zavetnici Dragana Miljanić kazala je da je cela „državotvorna opozicija“ podržala inicijativu za održavanje te sednice, uz ocenu da se sa pravom postavlja pitanje odgovornosti socijalnih institucija u slučaju te devojčice.

Dodala je da se pored pitanja odgovornosti nadležnih institucija, postavlja i pitanje zbog čega Orlić ne zakazuje sednicu tog odbora.

„Postavlja se ozbiljno pitanje koji su njegovi izgovori zbog čega ne održava jednu ovakvu sednicu, posebno imajući u vidu da je to funkcioner stranke koja je za svoj slogan imala ‘Za našu decu'“, rekla je Miljanić.

Poslanica Demokratske stranke Dragana Rakić kazala je da taj odbor, osim predsednika parlamenta, čine i potpredsednici Skupštine Srbije, što taj odbor čini „kolegijumom u malom“, odnosno što bi trebalo da govori o tome koliki je njegov značaj u društvu.

„Poražavajuća je činjenica da je za sazivanje hitne sednice odbora sa temom da se priča o maltretiranju i zlostavljanju devojčice koja je živela ovde u Beogradu, a da institucije nisu preduzele ništa, pokreću poslanici koji dolaze iz redova opozicionih partija“, kazala je Rakić.

Ona je upitala i ko su oni koji nisu zainteresovani da se o pravima deteta govori u skupštini i zašto danas sa njima nisu poslanici skupštinske većine.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.